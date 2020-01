Cât de mult fuma înainte să se lase

Artista a menționat la emisiunea Vorbește lumea că s-a apucat de fumat din timpul facultății și că ajunsese să fumeze un pachet și jumătate pe zi.

Cum a reușit să se lase de fumat

Corina Chiriac a menționat că a reușit să se lase de fumat după ce, acum trei ani a plecat la Ierusalim. Se pare că artista a reușit să renunțe la țigări cu ajutorul lui Dumnezeu, notează evz.ro

„Acum trei ani, având probleme pe corzile vocale, tot îmi spuneam, iar doctorul m-a întrebat dacă fumez. Cum să mă las, așa, deodată, când fumezi un pachet jumate pe zi? Am ajuns la Ierusalim. Și, profitând de plecarea anterioară, am intrat acolo, am pus capul pe lespede, am spus, Am ieșit de acolo, am ieșit din mormânt și din biserică, unde ne-am închinat peste tot, ne-am așezat să mâncăm, eram cu două fete, și până seara mi-am dat seama că n-am scos nicio țigară din pachet. Am uitat să scot țigările din gentuță”.

