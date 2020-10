Senatul a aprobat cu amendamente Ordonanța de Urgență a Guvernului privind acordarea unui voucher în valoare de 300 de lei pentru copii, în vederea achiziționării de echipament sportiv. Senatorii au stabilit că banii se acordă copiilor între 5 și 15 ani până la data de 30 noiembrie, dacă aceștia se înscriu la un club sportiv pentru a practica sport de performanță.

”Este vorba de o inițiativă care vine să asigure un suport și să îi încurajeze pe copiii care vor să facă sport de performanță. Dacă ordonanța prevedea inițial doar înscrierea, legitimarea copiilor în cluburile sportive, cele două comisii, de comun acord, au convenit să fie incluse și cluburile sportive școlare, chiar dacă cele două entități sportive aparțin unor ministere diferite”, susține senatorul PSD, Ecaterina Andronescu.

300 de lei pentru achiziționarea echipamentului sportiv

”Se aproba acordarea unui ajutor financiar, in anul 2020, sub forma de vouchere pe suport hartie, in vederea achizitionarii de echipamente sportive pentru incurajarea si sprijinirea copiilor cu varsta cuprinsa intre 5 si 15 ani in vederea practicarii sportului de performanta la un club sportiv/club sportiv scolar”, arată proiectul de lege adoptat de Senat.

În ceea ce privește autorul financiar, acesta este asigurat prin bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului, iar voucherele sunt distribuite de către direcţiile judeţene pentru sport şi tineret şi prin Direcţia pentru Sport şi Tinere a Capitalei prin cluburile sportive şi cluburile sportive şcolare la care sunt legitimate sau se legitimează până pe 30 noiembrie a.c.

Iniţiativa legislativă urmează să primească votul Camerei Deputaţilor, for decizional pe proiect.