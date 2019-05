Mandatul de 1 an al Guvernului condus de Cioloș s-a remarcat prin măsuri punctuale pozitive în domeniul debirocratizării (Comisia de tăiat hârtii) și al luptei împotriva corupției din instituțiile statului, amintind aici OUG privind modificarea regulilor după care managerii de spitale ajung în funcții. Prin Ordonanța amintită se dorea un plus de transparentizare, introducându-se obligativitatea ca managerii de spitale să-și susțină public proiectele de management, în fața medicilor și a reprezentanților pacienților. De asemenea, li se interzicea acestora să aibă funcții de conducere în partide politice sau sa-și angajeze rudele în spitalele pe care le administrează, în funcții de conducere. După ce PSD a câștigat alegerile parlamentare și venit la guvernare, regulile instituite de OUG Cioloș au fost schimbate, practic revenindu-se la cele de dinainte de guvernarea Cioloș.

Pe de altă parte, printre controversele majore de care se leagă numele lui Dacian Cioloș se numără trecutul său ca membru PUNR, formațiune politică extremistă și xenofobă din anii ’90, condusă de Gheroghe Funar. Totuși, Dacian Cioloș a negat tot timpul aceste acuzații.

Printre scandalurile mai noi se numără legăturile lui Cioloș și ale partidului său cu vechi structuri de securitate. După ce, în mod inexplicabil, încercările de înregistrare ca partid politic ale MRÎ (Mișcarea România Împreună) au fost sortite eșecului, câțiva apropiați ai formațiunii au înregistrat un nou partid: PLUS. Una dintre surprizele neplăcute pentru susținătorii lui Cioloș a fost dezvăluirea potrivit căreia, unul dintre membrii fondatori ai PLUS este fiul unui fost torționar comunist. De asemenea, inclusiv numele lui Cioloș este legat de diverse personaje controversate. Liderul PLUS este nepotul lui Virgil Ardelean, șeful unității “Doi ș-un sfert” pentru o lungă perioadă de timp, cunoscut ca “Vulpea”. De asemenea, sora lui Dacian Cioloş este angajat al aceleiași unități.

