ANAF, controale masive în 2023

Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a declarat că încheierea anului 2023 a implicat desfășurarea a aproximativ 87.000 de inspecții fiscale și antifraudă. Acestea au generat constatări suplimentare în valoare de 11 miliarde de lei. Acesta a comunicat, de asemenea, că obiectivul pentru anul 2024 este atingerea unei valori medii lunare a încasărilor de 40 de miliarde de lei.

“Câteva informaţii legate de activitatea Inspecţiei Antifraudă pe anul trecut, interesantă pentru cei care ne urmăresc, dar şi activitatea Inspecţiei Fiscale din punctul de vedere al numărului de inspecţii fiscale derulate anul trecut, 20.813, cu o valoare a veniturilor constatată suplimentar de 2,6 miliarde lei. Numai în luna decembrie au fost desfăşurate 1.789 de inspecţii fiscale, valoarea constatărilor suplimentare aproximativ 500 de milioane de lei. Cea mai importantă constatare de pe luna decembrie este în industria prelucrătoare, 160 de milioane de lei în domeniul taxei pe valoarea adăugată”, a afirmat ministrul Finanțelor.

El a prezentat şi verificările Inspecţiei Fiscale care nu au constatat în deplasarea la sediul contribuabilului.

Venituri suplimentare de un miliard de lei din inspecții fiscale

Marcel Boloș a menționat că au fost efectuate verificări în cadrul inspecției fiscale. Acestea sunt cunoscute sub numele de verificări documentare. El a explicat că aceasta reprezintă o formă de inspecție fiscală. Care nu implică deplasarea la sediul contribuabilului. În luna decembrie, au avut loc 20.059 de astfel de verificări documentare. Ele au generat venituri suplimentare în valoare de un miliard de lei. Cu 908 de constatări suplimentare în sumă de 57 de milioane de lei. Totodată, au fost emise note de conformare, cunoscute sub denumirea de atenționări pentru contribuabili, numărul acestora fiind de 12.600 în cursul anului trecut, cu o valoare totală de un miliard de lei. În plus, Inspecția Antifraudă a efectuat 33.826 de inspecții antifraudă, iar valoarea constatărilor a fost de șase miliarde de lei.

El a adăugat că în 2023 au fost făcute 87.000 de inspecţii fiscale şi inspecţii antifraudă.