Pe harta expansiunii IT&C intra tot mai multe localitati si tot mai multe firme de toate dimensiunile, inclusiv start-up-uri romanesti care apoi se dezvolta ca tinte finale peste granitele tarii. Romania este o piata importanta in zona de resurse umane si dezvoltare de tehnologii, in timp ce pietele de vanzare a serviciilor astfel realizate sunt pietele globale, cu precadere cele din tarile foarte avansate din punct de vedere economic.

In prezent, sectorul IT romanesc contribuie la PIB-ul national mai mult decat media europeana. Este vorba de 5,9% din PIB, generat de 2,2% din angajati. Valoarea este asadar una foarte buna, indicand eficienta foarte mare a acestui domeniu. Conform unei statistici din anul 2016, in Romania existau 1,7 milioane de angajati in agricultura (generand 3,9% din PIB) si 167.000 de angajati in IT&C (generand 5,5% din PIB).

Reprezentantii statului roman au inteles de mult timp ca avantajele fiscale oferite domeniului IT vor genera avantaje catre bugetul de stat, ceea ce s-a si intamplat. Constant gasim in mass-media articole despre planuri de dezvoltare ale unor noi firme internationale in sectorul IT din tara noastra. De asemenea, IMM-urile romanesti genereaza cresteri masive in domeniu, chiar spectaculoase pe termen foarte scurt. De obicei, antreprenorii romani dezvolta solutii in tara noastra alaturi de parteneri externi care asigura partea de finantare.

Potrivit Asociatiei Patronale a Industriei de Software si Servicii (ANIS), la momentul actual in Romania exista aproximativ 110.000 de programatori angajati. In tara noastra sunt astfel mai multi programatori decat in Polonia, care are o populatie mult mai mare. Perspectivele sunt foarte bune pentru anii urmatori, putandu-se ajunge pana la o crestere de aproape 4 ori a acestui numar. Scolile romanesti pregatesc tot mai multi specialisti in domeniu si in plus exista romani care se pregatesc pe cont propriu, inclusiv prin metode online, ajungand sa poata activa in acest domeniu foarte bine platit.

Pe langa centrele de outsourcing si suport IT deschise de multinationale pe plan autohton, cresteri in domeniul IT se observa pe mai toate nisele. Cresteri spectaculoase sunt inclusiv in domeniul serviciilor internet precum gazduire web, design web, securitate web. Aici activeaza de asemenea companii cu capital strain, dar si cu capital romanesc.

In domeniul IT exista foarte multe perspective antreprenoriale, permanent se poate apela chiar la finantari din partea unor investitori de tip business angel sau din partea unor corporatii interesate sa devina parteneri in start-up-uri de tehnologie care sa le genereze suport in business in ansamblu. De IT se leaga astazi cam toate domeniile, de la retail la turism, de la industrie la agricultura. Interesant este ca cererea pe piata fortei de munca in IT este puternic mai mare decat oferta, ceea ce pune presiune permanenta pe salarii. Multe firme au declarat ca si-ar putea dezvolta afacerile mult mai puternic daca ar gasi persoane pe care sa le angajeze.