Nicușor Dan este de părere că Gabriela Firea suferă de ”sindromul primarului închipuit”. Deși ocupă în prezent funcția de senatoare PSD, se pare că aceasta nu poate trece deloc peste faptul că a pierdut cura pentru alegerile locale din Capitală.

Totodată, primarul Capitalei susține că Firea a gestionat ”prost timp de patru ani” probleme reale din Capitală, iar oamenii așteaptă cu nerăbdare să vadă ce va face acum, după ce a ocupat o nouă funcție.

„Gabriela Firea acum e senator și cred că românii sunt curioși mai degrabă să afle ce-a făcut deja și ce vrea să facă ea pentru ei, din această funcție, dacă tot o plătesc.

Cum a condus ea Capitala împotriva bucureștenilor am văzut cu toții, iar în continuare vedem că doamna Firea suferă de sindromul primarului închipuit și nu se poate desprinde de primăria pe care a gestionat-o atât de prost timp de patru ani”, a spus Nicușor Dan, primarul Capitalei.

Gabriela Firea nu crede în noul Guvern

De cealaltă parte, senatorul Gabriela Firea este de părere că noul Guvern nu va exista prea mult timp. În opinia sa, coaliţia de guvernare formată din PNL, USR-PLUS şi UDMR nu va rezista mai multe de şase luni.

De asemenea, ea crede că în primăvara acestui an preşedintele Klaus Iohannis “va trebui să tragă o linie după perioada de acomodare”.

“Din experienţa jurnalistică la care se adaugă cea politică, mai mult de cele şase luni de miere nu cred că vor rezista, din păcate, şi cred că preşedintele Iohannis va trebui, nu ştiu, poate în luna martie, aprilie – nu îi dau eu sfaturi, are cine să îl sfătuiască, nu am această aroganţă să consider că deţin adevărul absolut – va trebui să tragă o linie după perioada de acomodare. Eu sunt convinsă că acum fiecare încearcă să se acomodeze în funcţia publică, cei care sunt noi în funcţii publice”, a declarat Gabriela Firea, miercuri seară, la Antena 3.

Firea a afirmat că observă că liberalii şi membri ai USR-PLUS se atacă deja unii pe alţii, dând câteva exemple în acest sens, cel mai de notorietate fiind disputa dintre preşedintele Asociaţiei Municipiilor din România, liberalul Emil Boc, şi ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu (USR-PLUS).