A fost desemnat câştigătorul licitaţiei pentru proiectare şi execuţia lucrărilor pe tronsoanele III şi IV ale acestui drumului expres Craiova – Piteşti. Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anunţat marţi, după vizita pe şantierului acest lucru și a spus că antreprenorul este acelaşi de pe tronsonul II, după cum transmite Agerpres.

Lucian Bode a adăugat că tronsoanele I şi II ale drumului expres Craiova – Piteşti sunt în execuţie.

„Dacă tronsonul I şi tronsonul II sunt în execuţie, în linie dreaptă, de astăzi începând pot să spun că şi tronsonul III şi tronsonul IV au intrat în linie dreaptă. Înseamnă că au desemnat colegii mei din Compania de Drumuri câştigătorul licitaţiei atât pentru pentru tronsonul III cât şi pentru tronsonul IV. Au finalizat raportul procedurii, pentru tronsonul IV astăzi şi mă bucur să vă anunţ acest lucru. Aşadar, tronsonul III, 670 de milioane lei plus TVA, 12 luni proiectare, 24 de luni execuţie, tronsonul IV – 617 milioane lei plus TVA, 12 luni proiectare şi 24 de luni execuţie, acelaşi antreprenor care execută şi tronsonul II. Mă bucur că şi tronsonul III şi IV au parte de un antreprenor serios. În condiţiile în care în perioada legală în care se pot depune contestaţii nu vom avea nicio contestaţie, estimăm că în a doua parte a lunii iulie vom semna contractul de proiectare şi execuţie atât pentru tronsonul III, cât şi pentru tronsonul IV”, a spus ministrul Transporturilor.

Ministrul a punctat că pe tronsoanele aflate în execuţie mobilizarea este bună şi acestea ar putea fi finalizate înainte de termenul contractual stabilit la sfârşitul anului 2021.

„Am constatat pe tronsonul I, faţă de prima vizită efectuată aici, mobilizarea este mult mai bună, am văzut 163 de utilaje în teren, muncitori mobilizaţi, un progres fizic dublu faţă de luna mai undeva la 11%. Am încredere că odată cu rezolvarea problemelor pe sectorul 1 şi 2 din cele trei sectoare din tronsonul I, cu acele sonde de gaz, aici nu mai avem absolut niciun blocaj şi tronsonul I este în linie dreaptă, cei 17 kilometri neavând niciun blocaj în a se derula. Tronsonul II, cei 41 de kilometri, cu cele două sectoare, mă bucur să constat aceeaşi mobilizare exemplară, pe care o dau exemplu în toate şantierele unde merg, pentru toţi antreprenorii. Avem aici un antreprenor serios, are 600 de muncitori mobilizaţi astăzi pe cele două sectoare. Am încredere că atât tronsonul I cât şi tronsonul II se vor finaliza înainte de termenul contractual stabilit, sfârşitul anului 2021”, a declarat Lucian Bode.

Premierul Ludovic Orban a menţionat că drumul expres Craiova – Piteşti va traversa râul Olt pe un pod ce va avea o lungime de 1,7 kilometri, lucrare „dificil de realizat”, care este în prezent în derulare. Orban a amintit că în timpul mandatului său de ministru al Transporturilor, din 2008, a fost semnat memorandumul pentru construcţia drumului expres Craiova – Piteşti şi a subliniat că Guvernul acordă suport total investiţiilor în infrastructură.

„Suntem prezenţi pe tronsonul II al drumului expres Craiova – Piteşti la cel mai lung pod, un pod de un kilometru şi 700 de metri. Este o lucrare de artă, dificil de realizat, care e în curs de edificare şi care va asigura traversarea râului Olt în condiţiile cele mai bune. Drumul expres Craiova – Piteşti este un proiect fundamental. Ca ministru al Transporturilor în 2008 am semnat memorandumul cu Ford în care Guvernul s-a angajat să realizeze acest proiect de investiţii. (…) Şi mă bucur să văd că prinde viaţă sub ochii noştri şi sub ochii mei în calitate de prim-ministru. Aşa cum pentru noi investiţiile în infrastructură reprezintă un pilon fundamental al modernizării României, al relansării economice, şi proiectul acesta şi toate proiectele de investiţii în infrastructură vor beneficia de suport total din partea mea ca premier şi din partea guvernului pe care îl reprezint.Vremea în care proiectele de investiţii se derulau în ritm de melc a trecut”, a conchis prim-ministrul Ludovic Orban.

Premierul Ludovic Orban, ministrul Economiei, Virgil Popescu, şi ministrul Transporturilor, Lucian Bode, au vizitat, marţi, şantierul drumului expres Craiova – Piteşti.

Premierul şi miniştrii Economiei şi Transporturilor vor vizita, tot marţi, fabrica ALRO Slatina, care aniversează 55 de ani de la turnarea primei şarje de aluminiu.