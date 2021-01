Consiliul de administrație al SIF Moldova a fost ales pentru un nou mandat de 4 ani. Performanțele actualei conduceri au inclus dublarea valorii activelor administrate și o rată medie de apreciere a valorii pentru acționari de 13,2% (dividende încasate plus creștere de activ), conform unui comunicat.

Consiliul de administrație a aprobat numirea în funcția de:

Președinte – Director general a dlui. Doroș Liviu-Claudiu

Vicepreședinte – Director general adjunct a dlui. Iancu Cătălin-Jianu-Dan

Consiliul de administrație al SIF Moldova a fost ales pentru un nou mandat de 4 ani

Pentru mandatul 2021-2025 s-a aprobat funcționarea comitetelor consultative ale Consiliului de administrație: Comitetul de audit – președinte Radu Octavian Claudiu, Comitetul de nominalizare –remunerare – președinte Ceocea Costel și Comitetul de investiții – președinte Ciorcila Horia. Fiecare comitet este format din 3 membri, administratori neexecutivi: Ceocea Costel, Ciorcila Horia, Radu Octavian Claudiu.

Mandatul membrilor Consiliului de administrație este de 4 ani, începand cu 05 aprilie 2021 și până la 05 aprilie 2025, cu precizarea că exercitarea atribuţiilor aferente funcţiei de administrator se face numai după obţinerea deciziei de aprobare emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Performanțele ultimilor 10 ani

SIF Moldova este societatea de investiții recunoscută în piața de capital din România ca dinamică și inovatoare.

În ultimii 10 ani, activele SIF Moldova au generat o rata compusă a randamentului de 9,23%, cu 1,77% mai mare decât rata medie obținută de toate celelate fonduri de acțiuni din România.

În același timp, SIF Moldova a acordat dividende acționarilor de 639 milioane lei, în timp ce a continuat să investească și a atins o rată medie de apreciere a valorii pentru acționari de 13,2% (dividende încasate plus creștere activ).

Compania și-a urmat strategia pe termen lung și a dublat valoarea activelor administrate până la 2,14 miliarde lei la sfârșitul anului 2020.

Orientare spre excelență

„Le mulțumesc acționarilor pentru votul și încrederea lor, în numele membrilor Consiliului de administrație și al întregii echipe SIF Moldova, mai ales în aceste vremuri fără precedent. Chiar dacă trecem printr-o criză sanitară și economică, am rămas alături de investitorii noștri și ne-am urmat strategia de creștere pe termen lung. În cei peste 25 de ani de activitate în piața de capital nu am mai experimentat nimic similar cu aceasta pandemie și efectele ei. Cu toate aceste, am reușit să încheiem cu succes anul 2020, rezultatul net neauditat format din profit net și câștig net reflectat în rezultatul reportat este cu 46% mai mare decat cel previzionat, ceea ce validează încă o dată soliditatea modelului nostru de business.

Suntem orientați spre excelență, de aceea avem o abordare riguroasă a investițiilor prin crearea cadrului potrivit pentru gândire creativă coroborată cu analiză fundamentală și tehnică detaliată.

Experiența întregii echipe ne oferă un avantaj competitiv pe piața de capital, pe care îl folosim în beneficiul investitorilor noștri. Am văzut tipare pe care alții nu le-au văzut, am identificat oportunități și le-am transformat în investiții cu profit mediu de peste 100 milioane lei în fiecare din ultimii 10 ani. Filozofia noastră investițională este bine conturată și ne-a arătat în mod repetat că este creatoare de performanță și randamente cu 2 cifre, superioare celorlalte fonduri de acțiuni.

De altfel, am reușit să aducem și să menținem SIF Moldova la cea mai mare valoare de piață dintre societățile de investiții financiare, cu efect direct în averea acționarilor. De asemenea, continuăm să aplicăm o strategie de creștere pe termen lung, o politică de dividend predictibilă și programe de răscumparare anuale pentru a oferi soluții care vin în întâmpinarea așteptărilor investitorilor noștri.”, a declarat Claudiu Doroș, Director general al SIF MOLDOVA.

Perspectiva evoluției discountului prețului SIF2

Performanța SIF Moldova se observă și din perspectiva evoluției discountului prețului SIF2 față de activul net, situat preponderent sub media discounturilor înregistrate de către celelalte societăți de investiții.

În comparație cu indexul BET, actiunea SIF2 a evoluat peste indicele de referință al pieței locale de capital. Față de BET-FI, indicele sectorial format din societatile de investiții financiare, SIF2 a înregistrat de asemenea o creștere mai accentuată în ultimii patru ani, iar față de BET-TR, SIF2 s-a detașat în mod evident.

„Cele mai performante companii de investiții se disting prin continuitatea unui leadership vizionar. Ca membri ai Consiliului de administrație avem un rol principal în dezvoltarea și succesul companiei, ghidând echipa și provocând-o să evolueze. Cultura organizațională înrădăcinată în modul de a acționa și de a fi a fiecărui om din companie, ne-a asigurat continuitatea activității în condiții optime în această perioadă pandemică.

Am închis anul 2020 cu o poziție bună din punct de vedere financiar, nivelul investițiilor realizate depășind cu 69% bugetul previzionat. Aceste performanțe au fost atinse într-un an greu, cu provocări multiple și neobișnuite. S-a dovedit din nou că avem un business solid și rezilient, în ciuda volatilității pieței de capital și a scăderii economice.

O strategie robustă, bine articulată pe termen lung

Avem o strategie robustă, bine articulată pe termen lung, care se reflectă în performanță, la nivelul tuturor activelor administrate. Ne-am concentrat pe această abordare granulară a portofoliilor și am urmărit atât creșterea performanței portofoliului listat și a investițiilor în private equity cât și valorificarea portofoliului istoric. Portofoliul listat, cu o fundație solidă formată din sectoare strategice, financiar-bancar și energie-utilități, dublat de investițiile în private equity, agribusiness și imobiliar, creează un portofoliu cu un raport excepțional risc/randament, cu profit semnificativ pe termen lung.

Scopul strategiei investiționale este să aducem consistență, prin performanța portofoliului și constanța, prin durata performanței. Plecând de la strategia și rezultatele prezentate ne-am construit și ne-am definit noile obiective, cu și mai multa transparență, fapt care ne aduce mai multa încredere din partea investitorilor, dar și mai multa responsabilitate din partea noastră.

Mulțumim acționarilor pentru votul și încrederea acordate!”, a declarat Cătălin Iancu, Director general adjunct al SIF MOLDOVA.