COD GALBEN

Valabil de la : 18-01-2020 ora 14:00 până la : 18-01-2020 ora 17:00

In zona : Județul Alba: Aiud, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Unirea, Galda de Jos, Șona, Mihalț, Lopadea Nouă, Stremț, Sâncel, Sântimbru, Lunca Mureșului, Mirăslău, Bucerdea Grânoasă, Berghin, Fărău, Noșlac, Crăciunelu de Jos, Livezile, Cergău, Roșia de Secaș, Hopârta, Rădești, Ohaba;

Județul Mureş: Luduș, Iernut, Sarmașu, Ungheni, Band, Pănet, Cristești, Ceuașu de Câmpie, Reghin, Batoș, Glodeni, Râciu, Sânpaul, Zau de Câmpie, Valea Largă, Sânpetru de Câmpie, Lunca, Chețani, Gheorghe Doja, Suplac, Breaza, Miheșu de Câmpie, Sânger, Ogra, Suseni, Cuci, Iclănzel, Voivodeni, Șăulia, Bogata, Fărăgău, Pogăceaua, Șincai, Ațintiș, Grebenișu de Câmpie, Mădăraș, Crăiești, Băla, Tăureni, Papiu Ilarian, Cozma;

Se vor semnala : local ceaţă ce determină reducerea vizibilăţii sub 200 m şi izolat depuneri îngheţate.

COD : GALBEN

Valabil de la : 18-01-2020 ora 14:00 până la : 18-01-2020 ora 17:00

In zona : Județul Cluj: Turda, Câmpia Turzii, Viișoara, Mihai Viteazu, Tritenii de Jos, Frata, Cojocna, Ceanu Mare, Luna, Călărași, Petreștii de Jos, Săndulești, Ciurila, Ploscoș;

Județul Satu Mare: zona joasă;

Se vor semnala : ceaţă care local determină scăderea vizibilităţii sub 200 m, izolat sub 50 m alături de fenomene asociate : sub formă de depuneri înghețate (chiciură)

COD : GALBEN

Valabil de la : 18-01-2020 ora 14:00 până la : 18-01-2020 ora 17:00

In zona : Județul Arad: zona joasă;

Județul Bihor: zona joasă;

Se vor semnala : ceață care determină reducerea vizibilității local sub 200 m, izolat sub 50 m şi depuneri înghețate sub formă de chiciură sau polei.

Cum va fi vremea în România

Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie(ANM), sâmbătă, 18 ianuarie, în regiunile sudice şi estice, local vor persista nebulozitatea joasă şi ceaţa, izolat şi trecător asociate cu burniţă sau fulguieli, fiind condiţii pentru depuneri îngheţate (chiciură şi cu o probabilitate mai mică de polei). În restul ţării, cerul va fi variabil, iar ceaţa va fi prezentă pe spaţii mici. Vântul va sufla slab şi moderat cu unele intensificări în sudul Banatului şi pe litoral. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 0 şi 9 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -9 şi 2 grade, mai scăzute în depresiuni până în jurul a -16 grade. În Bucureşti, cerul va avea înnorări şi mai ales dimineaţa şi noaptea vor fi condiţii de ceaţă asociată cu chiciură. Trecător vor fi condiţii pentru fulguieli sau burniţă. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 3 grade, iar cea minimă va fi de -3…-1 grad.

Duminică, în Moldova, Dobrogea, Muntenia, în cea mai mare parte din Oltenia şi Banat, dar şi în zonele depresionare din restul ţării, vremea va fi în general închisă, cu înnorări persistente şi local, mai ales la începutul zilei, ceaţă; pe spaţii mici vor fi precipitaţii slabe mixte şi izolat depuneri îngheţate (cu precădere dimineaţa şi noaptea). În aceste condiţii, valorile diurne ale temperaturii aerului se vor situa în jurul celor climatologic specifice pentru a doua jumătate a lunii ianuarie. În celelalte regiuni, cerul va fi parţial noros, ceaţa se va semnala pe arii restrânse în orele dimineţii, iar maximele termice vor fi în marea lor majoritate mai ridicate decât cele normale ale datei. Vântul va fi moderat la munte şi în Dobrogea, chiar cu intensificări pe litoral şi în bazinul vestic al Mării Negre, în timp ce în restul ţării va sufla slab. Temperaturile maxime se vor încadra între -4 şi 6 grade, iar cele minime între -19 grade în depresiunile intramontane şi 0 grade pe litoral. Vremea va fi în general închisă şi în Capitală, cu înnorări persistente şi ceaţă la începutul zilei. Trecător vor fi condiţii de burniţă sau fulguială. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 1…2 grade, iar cea minimă de -4…-2 grade.

