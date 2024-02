CONAF celebrează Excelența la feminin printr-un eveniment devenit tradiție Gala Women In Economy, Ediția a VI-a: „We can, we dream, we lead!”

Stânga E.S. Ramona Chiriac - dreapta Cristina Chiriac / SURSA FOTO: CONAF

Sub înaltul patronaj al Reprezentanței Comisiei Europene în România, Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) anunță cea de-a șasea ediție a Galei "Women In Economy" cu tema "We dream, we can, we lead!". În cadrul galei vor fi recunoscute și premiate zece personalități care contribuie constant la o societate mai echitabilă, mai deschisă și mai incluzivă. Evenimentul va avea loc marți, 5 martie 2024, începând cu ora 19:00, în clădirea Ateneului Român.