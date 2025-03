De asemenea, analiza susține că firmele de stat domină lista cu cei mai mari emitenți, în comparație cu companiile de petrol și gaze deținute de investitori. Asocierea emisiilor de combustibili fosili de anumite companii poate stabili responsabilitatea pentru daunele legate de schimbările climatice, scrie Axios.

În total, 16 din primii 20 de emițători globali din baza de date care urmărește emisiile din 1854 până în 2023, sunt entități deținute de stat.

Noul raport arată că mulți dintre cei mai mari poluatori și-au crescut emisiile în 2023, comparativ cu anul precedent. Acest lucru a fost valabil mai ales pentru industria cimentului, consumatoare de energie.

Companiile chineze, cele mai multe emisii de CO2

Ca și în 2022, companiile chineze au contribuit cu mai multe emisii de CO2 legate de combustibilii fosili. Mai mult decât companiile din orice altă țară, subliniază Axios.

Companiile chineze au fost responsabile pentru 23% din emisiile globale de CO2 din combustibili fosili și ciment, în 2023, arată raportul.

Saudi Aramco, Coal India și CHN Energy, poluatori globali

Cele mai importante companii de stat de pe listă sunt Saudi Aramco, care a fost responsabilă pentru 4,38% din emisiile globale de CO2 și Coal India, cu 3,7% din emsiile globale. Cele mai importante companii deținute de investitori avut un procent mai mic din emisiile globale – ExxonMobil cu 1,28% și Shell și Chevron cu aproximativ 1% fiecare.

Este primul an în care baza de date include informații detaliate despre emisiile de cărbune din China, Rusia și alte câteva națiuni.

CHN Energy, o companie chineză de cărbune, a fost al treilea cel mai mare emițător de CO2 legat de combustibilii fosili în 2023 și al 14-lea ca mărime din istorie. Baza de date Carbon Majors atribuie responsabilitatea pentru emisiile globale companiilor care extrag combustibili fosili.

Deşi multe dintre companiile analizate şi-au anunţat obiectivul de a ajunge la net-zero emisii în 2050, în jumătate dintre cazuri aceste angajamente nu au în vedere întreaga gamă de emisii.

Arabia Saudită, cel mai mare emițător de dioxid de carbon fosil (CO₂) pe cap de locuitor

Arabia Saudită este cel mai mare emițător de dioxid de carbon fosil (CO₂) pe cap de locuitor dintre țările G20. În 2024, emisiile din țara din Orientul Mijlociu s-au ridicat la puțin peste 17 tone metrice de persoană (tCO₂/cap). Între timp, India a avut cele mai scăzute emisii de CO₂ pe cap de locuitor, la aproximativ 2,1 tCO₂/cap.

În ciuda faptului că este cea mai populată țară din G20, India are cele mai scăzute emisii de CO₂ pe cap de locuitor dintre toate. Acest lucru se datorează în principal faptului că economia Indiei este în mare parte agrară. În plus, consumul de energie pe cap de locuitor este relativ scăzut în comparație cu multe țări dezvoltate. Pe de altă parte, Canada, care are o populație mică, de aproximativ 38 de milioane, a avut al doilea cel mai mare nivel de emisii pe cap de locuitor. Industria de petrol și gaze a țării nord-americane este un factor-cheie pentru aceste rezultate.