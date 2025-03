Președintele Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, anunță o soluție prin care producătorii auto, care nu au reușit să reducă emisiile de CO2 la timp, să evite amenzile.

În loc să fie verificați anual, emisiile de CO2 vor fi calculate pe trei ani (2025-2027), oferindu-le timp să recupereze întârzierile. Cei care respectă regulile vor primi un bonus sub formă de credite de emisii de CO2.

More innovative. More competitive.

Our Action Plan on Wednesday will focus on a thriving European car industry.

It is not the end of the road for our Strategic Dialogue with the sector.

We will keep on working and engaging ↓ https://t.co/a6gL5BS5HK

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 3, 2025