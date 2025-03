Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, subliniază că sprijinul militar și economic acordat Kievului este esențial pentru atingerea unei păci juste și durabile.

Von der Leyen a transmis că puterea este cheia pentru asigurarea stabilității, în timp ce slăbiciunea ar putea duce la prelungirea conflictului. În acest context, Uniunea Europeană nu doar că își menține sprijinul pentru Ucraina, dar și își consolidează propriile capacități de apărare.

Săptămâna trecută, președintele Comisiei Europene a anunțat că blocul comunitar va aloca Ucrainei suma de 3,5 miliarde de euro în luna martie, ca parte a eforturilor continue de susținere a țării. Această finanțare vine în completarea pachetelor de ajutor oferite anterior

On my way to London to highlight Europe’s ongoing support to Ukraine that can lead to just and lasting peace in Ukraine.

The path to peace is strength.

Weakness breeds more war.

We will support Ukraine, while undertaking a surge in European defence.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 2, 2025