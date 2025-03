Acestea sunt primele aeronave sosite din cadrul unui contract amplu de livrări cu compania Azorra. Noile aeronave sunt echipate cu tehnologii moderne, oferind un grad sporit de confort și eficiență operațională. Potrivit datelor, AnimaWings a realizat deja curse cu noile aeronave pe rute locale și internaționale.

„AnimaWings a pornit de la un vis”

Compania românească a venit cu un design special pentru noile aeronave. Acesta include multe elemente cu însemnătate pentru români, de la tricolor la motive naționale. Aeronavele au 137 de locuri, iar din acest total 12 scaune destinate zonei de business sunt retractabile. Confortul pasagerilor este pe primul plan, spațiul dintre scaune fiind mult mai mare față de alte aeronave de pe piață cu culoare largi și ferestre de mari dimensiuni.

Tot anul acesta, compania a mai recepționat un Airbus A320, o aeronavă de dimensiuni mai mari, cu 180 de locuri pentru pasageri, folosită preponderent pentru cursele charter către destinații turistice din Egipt, Tunisia, Grecia, Turcia, Spania și Portugalia.

„AnimaWings a pornit de la un vis în 2019, chiar înainte de pandemie. S-a realizat în 2020, care a fost cel mai greu an pentru aviația mondială. AnimaWings a fost prima și singura companie realizată și operabilă în perioada pandemiei… ceea ce nu a fost ușor, dar ne-a deschis drumul către oportunități. Ne-a arătat cât de simplu este atunci când crezi în Dumnezeu să-ți realizezi visul inclusiv într-o pandemie. Vă vorbesc puțin despre AnimaWings. Avionul are scris pe fuzelaj „The Heart of Romania”, dar cel mai important este că are tricolorul românesc.

Pe coadă are o inimă, iar semnele secundare din brand sunt motive naționale de pe porțile maramureșene, din Oltenia, despre ceea ce înseamnă pentru noi să fii român”, a declarat Cristian Pandel, CEO şi preşedinte Memento Group, din care fac parte companiile AnimaWings şi Christian Tour, în cadrul evenimentului de lansare al celor două aeronave.

Investiții în România

Piața românească a fost dominată mulți ani de companii străine. Astfel, reprezentanții AnimaWings au adus în lumină faptul că țara noastră are nevoie de o companie privată românească care să se dezvolte armonios.

„România are nevoie de o companie privată românească, o companie strategică, pentru că în ultimii ani am văzut că cerul României a fost și este în mâna companiilor străine. De ce ne dorim acest lucru? Noi ne-am remarcat în industria de turism, după cum știți că Christian Tour este cel mai important brand din turismul românesc, fondat în 1997, deci de 28 de ani. Am dovedit ceea ce putem face ca oameni de afaceri sau ca oameni care țin banii în România și investesc aici. Următorul pas era oarecum normal, această intrare în zona conexă de aviație.

Tot drumul acesta, suntem în al cincilea an de AnimaWings, nu suntem o companie nouă, poate pare scurt timpul pentru ceea ce facem, astăzi lansăm două aeronave noi, este un timp pe care l-am folosit cu mare atenție pentru a învăța și pentru a ne face temele corect. Nu ne grăbim, facem lucrurile pas cu pas, dar le facem în alt fel decât suntem învățați noi, românii, le facem serios, la un alt standard”, a adăugat Cristian Pandel în cadrul evenimentului.

„Unim România”

Compania aeriană a precizat că aeronavele sale or conecta rapid principalele regiuni turistice și economice ale României. Scopul AnimaWings este de a uni România prin transport aerian eficient, facilitând atât turismul, cât și călătoriile de afaceri. Anima se definește ca o companie cu suflet, inspirată de valorile românești.

„Avioanele pe care le-am adus vor duce românii în toate regiunile României, bucureștenii vor fi conectați la toate regiunile turistice și geografice ale României. Am lansat rute către cele mai importante zone turistice. Imaginați-vă că veți face 45 de minute până la Băile Felix, cu zbor la Oradea. Veți ajunge în Apuseni prin poarta Ardealului la Cluj în 45 de minute cu zborurile Anima, veți ajunge în Moldova, în Iași, Bucovina Suceava, în Baia Mare și în Timișoara. S-au lansat cursele de Iași, Cluj și Oradea. Urmează celelalte orașe pe care le-am numit.

Unul din statement-urile noastre este acest… unim România… acea Românie turistică, acea Românie de business, acea Românie politică sau cum doriți să o priviți. Dar, cel mai important lucru este că suntem toți un singur gând și un singur suflet. Inima de pe coada avionului Anima este și inima grupului pe care îl conduc împreună cu fratele meu, Marius. Este ceea ce ne reprezintă pe noi. Suntem o companie cu suflet, cu valorile de bază ale românilor și valorile noastre ca și creștini. Tot ce am făcut am realizat cu ajutorul lui Dumnezeu. Visul acesta de a face o companie românească nu se poate face doar cu puterile noastre. Orice ne poate ajuta să ducem mesajul nostru mai departe”, a precizat Cristian Pandel la evenimentul de lansare al noilor aeronave AnimaWings.

Planuri pentru 2025

Anul 2025 se anunță a fi unul plin de realizări pentru companie. Până la mijlocul lunii aprilie 2025, AnimaWings va mai recepționa încă o aeronavă Airbus A320. Momentul este oportun și facilitează zborurile în perioada vacanțelor. Pentru a doua parte a anului 2025, este planificată recepționarea următoarelor două Airbus A220-300.

„Suntem într-o expansiune accelerată, cu tot mai multe zboruri, atât pe rutele interne, cât și pe cele externe. Până la finalul acestui an vom opera un total de şapte aeronave Airbus proprii. Avem un grad de ocupare de circa 75% pentru cursele interne și peste 80% pentru cele internaționale deja în operare. Cea mai frumoasă surpriză pe care o avem este că numărul pasagerilor pentru ruta către Paris – Charles de Gaulle crește de la un zbor la altul, dar mai ales pentru feedback-ul mereu pozitiv venit din partea călătorilor cu privire la gradul de confort și serviciile oferite la bord.

Noi ne-am propus să reînviem conceptul de ospitalitate românească. Să oferim o experiență autentică la bord. De aceea am și introdus recent meniurile create de bine-cunoscutul Chef Alex Petricean, dar și o mulțime de alte servicii care să îi facă pe călătorii noștri să se simtă cu adevărat bineveniți în aeronavele noastre”, a declarat Marius Pandel, Președintele Consiliului de Administrație al AnimaWings.