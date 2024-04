British Petroleum va investi în România în energie solară

Potrivit sursei citate, se spune că gigantul petrolier englez bp se pregătește de intrarea în România și va investi în energie solară. Compania britanică Lightsource BP, cel mai mare dezvoltator de energie solară din Europa, se pregătește să intre pe piața românească.

Controlul afacerii urmează să fie preluat integral de către gigantul petrolier britanic bp (fosta British Petroleum), care are un venit anual de peste 200 miliarde lire sterline și aproape 100.000 de angajați. Tranzacția este anticipată să fie finalizată în jumătatea acestui an. Lightsource a fost lansat în 2010 ca un startup cu 6 angajați și are acum sediul la Londra, cu birouri în mai multe orașe din întreaga lume. Compania numără în prezent 1.200 de angajați.

A avut venituri de 210 miliarde de dolari în 2023

Conform informațiilor furnizate, Lightsource bp deține în prezent un portofoliu de 8 GW de proiecte solare în diverse etape de dezvoltare în 19 țări.

bp a raportat venituri anuale de peste 210 miliarde de dolari pentru anul trecut, având aproximativ 87.800 de angajați.

Este demn de menționat că veniturile bp dintr-un singur an, în valoare de 234 de miliarde de euro, sunt aproape la fel de mari ca PIB-ul României, estimat la aproximativ 280 de miliarde de dolari în 2022 și 240 de miliarde în 2021.

Cele mai importante economii ce pot funcționa 100% pe energie regenerabilă

Statele Unite și Germania sunt cele mai importante economii ale lumii care pot funcționa 100% pe energie regenerabilă. În SUA, lucrurile vor depinde de rezultatul alegerilor din această toamnă.

Statul american California a promis că va avea 100% energie curată până în 2045, dar datele recente au arătat că deja a atins acest obiectiv, cel puțin pentru câteva ore zilnic.

Datele publicate de operatorul de sistem independent din California (ISO) au arătat că, în ultimele săptămâni, sursa de energie generată de vânt, apă și soare a depășit cererea totală, cu până la șase ore pe zi.

California ISO este una dintre cele mai mari rețele electrice din țară și gestionează aproximativ 80% din sursa de energie din California, potrivit Businessinsider.

Viitorul energiei curate rămâne oarecum incert după alegerile prezidențiale americane din 2024, când, probabil, se va stabili cursul politicii climatice pentru următorul mandat.

Președintele Joe Biden a promovat politici climatice ambițioase, prin stabilirea de noi obiective privind emisiile de carbon și prin semnarea Legii de reducere a inflației, care prevede investiții de sute de miliarde în energie curată, vehicule electrice și justiție ecologică.