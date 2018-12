Compania căruia industria de jocuri îi recunoaște excelența

Game World România, unul dintre cei mai importanţi operatori de săli de jocuri de pe piaţa locală, i-a fost reconfirmată excelenţei în activitatea de pe piaţa locală a jocurilor de noroc din parte publicaţiilor dedicate industriei.

Astfel, revista Casino Inside a premiat compania în cadrul evenimentului ”Sărbătoarea Gamingului din România” oferind pentru a cincea oară consecutiv Premiul pentru “Cea mai bună sală de jocuri din Bucureşti” către sala de jocuri operată in Mall Vitan. La rândul său, Attila Otto Török, managerul Game World Bucureşti Mall Vitan a primit distincţia pentru „Cel mai bun manager al unei săli de jocuri de noroc din România”. De asemenea, Game World Constanţa, care anul trecut primise premiul pentru “Cea mai bună sală de jocuri inaugurată în 2017”, a primit acum Premiul pentru „Cea mai bună sală de jocuri din afara Bucureştiului.”

”Gala Anuală a Premiilor Casino Life & Business”, cealaltă revistă dedicată industriei autohtone de gambling, a oferit la rândul său Game World Bucureşti Mall Vitan premiul pentru „Cea mai bună sală de jocuri din Bucuresti în 2018”. În plus, compania a mai fost premiată anul acesta şi pentru „Cel mai performant marketing pentru săli de jocuri în 2018.”

”În 2018, Game World a intrat in cel de-al 20-lea an de activitate în România, iar faptul că industria locală a jocurilor de noroc apreciază ceea ce facem este cu atât mai relevant. Am reuşit să atingem această bornă importantă prin respect şi dedicaţie faţă de clienţi şi prin investiţii constante în ambianţa sălilor noastre, în calitatea serviciilor, în perfecţionarea personalului, echipamente, tehnologie şi marketing. Anul viitor ne propunem să rămânem o companie de top şi să marcăm aniversarea prin noi oferte pentru clienţii noştri şi printr-o implicare activă in comunităţile în care ne desfăşurăm activitatea; în acest sens vom continua să susţinem şi să promovăm programul “Joc Responsabil” şi avem un plan de acţiuni specifice de CSR.”, spune Attila Otto Török.

Game World România este parte a unuia dintre cei mai mari operatori de săli de jocuri şi pariuri sportive din Estul Europei. Pe piaţa locală are activităţi în Bucureşti şi alte 75 de mari oraşe şi localităţi din ţară şi numără aproximativ 2.000 de angajaţi.