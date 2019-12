Ministrul Mediului, Costel Alexe, se gândește să interzică exportul de buştean în spaţiul extracomunitar. Acesta mai spune că din păcate Comisia Europeană nu permite acest lucru și în spațiul intracomunitar.

„De când am venit la minister am pus colegii din Direcţia Generală Păduri să ia în calcul să interzicem exportul de buştean în spaţiul extracomunitar. Din păcate, Comisia Europeană nu ne permite să interzicem exportul de buştean sau orice alt tip de export în spaţiul intracomunitar. Dar este important, pentru că şi acolo, în spaţiul extracomunitar, pleacă cantităţi însemnate de lemn. Eu cred că toată România, toţi cetăţenii şi toate entităţile din această ţară ar trebui să-şi dorească să funcţioneze IFN-ul (Inventarul Forestier Naţional – n. r.). Oricum, suntem ţara din Europa care are cea mai scurtă perioadă de viaţă pentru IFN. Ţările nordice, de exemplu, au acest mecanism de 40-50 sau 60 de ani. Pentru noi este atât de important acest IFN pentru că ne dă date pe baza cărora putem să ne facem strategia forestieră naţională sau orice altă politică publică în domeniul pădurii. Statul român pierde bani pentru fiecare milion de metri cubi de lemn care se taie ilegal. Să spunem că, într-un an, ar fi 10 milioane de metri cubi (de lemn tăiat ilegal – n. r.) din proprietatea publică a statului român. Dacă înmulţim 10 milioane cu 50 de euro metrul cub de lemn, ne dau vreo 500 de milioane de euro, fără să-l mai fiscalizăm”, a spus Alexe, la Digi 24.

În ceea ce privește Romsilva, ministrul consideră că instituția este loc de mai bine în ceea ce privește managamentul.

„Personal, eu cred că orice lucru în ţara asta sau orice instituţie cred că poate arăta mult mai bine. Şi Romsilva, ca multe alte instituţii ale statului român, a rămas închistată în nişte vremuri şi cred că e loc de mult mai bine la Romsilva în ceea ce priveşte managementul acestei instituţii. Nu contest faptul că acolo sunt foarte buni specialişti, şi în cadrul Regiei la Bucureşti, şi cei care astăzi sunt personal silvic în Direcţiile judeţene, dar cred că este loc de mult mai bine. Personal, am fost de acord şi am susţinut modificarea statutului personalului silvic, astfel încât să reuşim să găsim resurse financiare să-i dotăm să aibă maşini mai bune, să aibă inclusiv salarii dacă se poate mai mari, să avem posibilitatea ca ei să fie înarmaţi”, adaugă Costel Alexe

Te-ar putea interesa și: