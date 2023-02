Comisia Europeană, dată în judecată

Publicaţia americană The New York Times acţionează în instanţă Comisia Europeană pentru refuzul acesteia de a face publice SMS-urile dintre preşedinta CE Ursula von der Leyen şi directorul executiv al grupului Pfizer, Albert Bourla, în legătură cu vaccinurile anti-COVID-19, relatează marţi Politico.

Cotidianul american se va confrunta în justiţie cu avocaţii blocului comunitar la Curtea de Justiţie a UE (CJUE). NYT susţine că executivul Uniunii Europene are obligaţia juridică de a face publice mesajele respective, care ar putea conţine informaţii despre acordurile UE pentru a achiziţiona doze de vaccin împotriva COVID-19 în valoare de miliarde de euro.

Cazul a fost depus în 25 ianuarie şi publicat luni de registrul public al CJUE, dar nicio informaţie nu este încă disponibilă online. Două persoane apropiate acestui dosar au confirmat detaliile cazului.

The New York Times a refuzat să facă vreun comentariu specific despre acest caz. O declarație a publicației a precizat: „The New York Times depune multe cereri de libertate de informare și menține un dosar activ. Nu putem comenta în acest moment subiectul acestui proces”.

Procesul la CJUE urmează unei solicitări făcute în ianuarie 2022 de Ombudsmanul European, Emily O’Reilly, care a identificat proastă gestionare în încercările Comisiei de a recupera mesajele text în forma originală, în urma unei cereri de acces public depuse de Alexander Fanta, jurnalist la netzpolitik.org.

Anterior cotidianul Bild dăduse în judecată CE

Investigaţia Ombudsmanului European a ajuns la concluzia că executivul UE nu îi cere în mod explicit biroului personal al preşedintei Ursula von der Leyen să caute mesajele text respective.

În replică, comisarul pentru valori și transparență al UE, Vara Jourova, a afirmat că este posibil ca mesajele text să fi fost șterse, din cauza „naturii lor efemere și de scurtă durată”.

Anterior, cotidianul german Bild a dat în judecată Comisia Europeană pentru a obţine publicarea documentelor legate de negocierile pentru achiziţionarea vaccinurilor anti-COVID-19 fabricate de Pfizer/BioNTech şi de AstraZeneca. Deşi mai multe petiţii de-ale sale au fost respinse de instanţe, Bild a obţinut unele documente legate de respectivele negocieri, printre care corespondenţa pe e-mail începând din iunie 2020.