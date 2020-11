Comisia Europeană a emis obligaţiuni cu impact social în valoare de 8,5 miliarde de euro în cadrul instrumentului SURE al UE pentru a contribui la protejarea locurilor de muncă şi la menţinerea nivelului de ocupare a forţei de muncă. Aceasta este a treia emisiune de obligaţiuni realizată în acest an în cadrul acestui program şi a constat dintr-o singură tranşă, scadentă pentru rambursare în noiembrie 2035, conform agerpres.ro

Comisia va continua să emită obligaţiuni

„Este a treia oară când Comisia a apelat la pieţe pentru a se împrumuta în cadrul SURE şi, pentru a treia oară, am primit un vot puternic de încredere şi sprijin din partea investitorilor. Am încredere că vom continua în acelaşi spirit în 2021, atât în cadrul SURE, cât şi în cadrul NextGenerationEU, împrumutând fonduri şi reutilizându-le pentru o Europă mai bună”, a afirmat comisarul Johannes Hahn, responsabil cu bugetul şi administraţia.

Obligaţiunile cu impact social exigibile pentru rambursare în 15 ani au fost extrem de bine primite de pieţele de capital, atrăgând cel mai mare registru de ordine procesate vreodată pentru o emisiune de referinţă într-o singură tranşă şi constituind, până în prezent, cea mai mare tranzacţie pe 15 ani efectuată de un emitent supranaţional. Succesul tranzacţiei este dovada sprijinului larg de care se bucură programul SURE al UE din partea comunităţii internaţionale a investitorilor.

Obligaţiunea a fost evaluată la un randament negativ de -0,102 %. Aceasta înseamnă că, pentru fiecare 102 euro pe care îi primesc, statele membre rambursează 100 euro. Prin urmare, acest avantaj de rată negativă a dobânzii este transferat direct statelor membre care primesc împrumuturile în regim back-to-back.

Băncile care au sprijinit Comisia Europeană la efectuarea acestei tranzacţii („coordonatorii comuni ai emisiunii” – joint bookrunners) au fost Citigroup, HSBC, J.P. Morgan, LBBW şi Societe Generale.

După ce vor fi alocate statelor membre sumele rezultate din această obligaţiune, 15 state membre ale UE vor fi primit, în urma celor trei tranzacţii, 40 de miliarde de euro în perioada cuprinsă între sfârşitul lunii octombrie şi sfârşitul lunii noiembrie.

Comisia va continua să emită obligaţiuni în cadrul instrumentului SURE al UE în 2021, până la plafonul maxim disponibil de 100 de miliarde de euro.

Operaţiuni de împrumut în cadrul NextGenerationEU

În 2021 Comisia urmează, de asemenea, să lanseze operaţiuni de împrumut în cadrul NextGenerationEU, instrumentul temporar de redresare în valoare de 750 de miliarde de euro, pentru a contribui la construirea unei Europe mai verzi, mai digitale şi mai reziliente.

Până în prezent, Comisia a propus acordarea unui sprijin financiar în valoare de 90,3 miliarde de euro pentru 18 state membre. Comisia a acordat în total, până la această dată, 31 de miliarde de euro către 10 state membre ale UE în urma a două emisiuni în cadrul instrumentului SURE al UE: Croaţia, Cipru, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia şi Spania.

La 20 octombrie, Comisia Europeană a emis obligaţiunea inaugurală cu impact social în cadrul instrumentului SURE al UE. Emisiunea a constat în două obligaţiuni, suma de 10 miliarde de euro fiind exigibilă pentru rambursare în octombrie 2030, iar suma de şapte miliarde de euro fiind exigibilă pentru rambursare în 2040, ambele fiind suprasubscrise de peste 13 ori, ceea ce a permis o tranzacţionare la preţuri avantajoase.

La 10 noiembrie, Comisia Europeană a emis, pentru a doua oară, obligaţiuni cu impact social în cadrul instrumentului SURE al UE, cu o valoare totală de 14 miliarde de euro. Emisiunea a constat în două obligaţiuni, suma de opt miliarde de euro fiind exigibilă pentru rambursare în noiembrie 2025, iar suma de şase miliarde de euro fiind exigibilă pentru rambursare în noiembrie 2050. Această emisiune a suscitat un interes extraordinar pe pieţele de capital, iar cererile de subscriere au depăşit cu 13 şi, respectiv, cu 11,5 ori oferta disponibilă pentru tranşa de 5 ani şi, respectiv, pentru cea de 30 de ani, ceea ce a permis, din nou, o tranzacţionare la preţuri foarte avantajoase.

Obligaţiunile emise de UE în cadrul SURE beneficiază de eticheta „obligaţiuni cu impact social”. Astfel, investitorii au încredere că fondurile colectate vor servi unui obiectiv cu adevărat social.

Fondurile atrase vor fi transferate statelor membre beneficiare sub formă de împrumuturi, pentru a le ajuta să acopere costurile legate în mod direct de finanţarea sistemelor naţionale de şomaj tehnic şi a unor măsuri similare, puse în aplicare ca răspuns la pandemie.