Comisia Europeană propune României și Bulgariei o nouă reformă a programei școlare, adaptată fiecărui nivel de învățământ. Modificările vizează simplificarea capitolelor dense, pentru a permite o recapitulare constantă a lecțiilor și pentru a facilita interconectarea dintre discipline.

De asemenea, experții vor colecta periodic feedback-ul profesorilor și elevilor.

Uniunea Europeană a solicitat României să evalueze performanța profesorilor și să reducă numărul elevilor cu rezultate mediocre.

În ceea ce privește educația, Comisia Europeană abordează România și Bulgaria împreună, nu doar din cauza apropierii geografice, ci deoarece ambele state au demonstrat dificultăți în remedierea deficiențelor propriilor sisteme publice de învățământ.

„În ultimii 10 ani, am făcut multe eforturi să reformăm programa, dar se pare că de câteva ori am îmbunătățit ceva, am stricat ceva care funcționa anterior”, a spus Natalia Miteva, consilierul Ministrului Educației și Științelor din Bulgaria.