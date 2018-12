Combinatul Alro a fost vândut! Suma este incredibilă!

"Acţionarul majoritar, Vimetco N.V., a informat recent Alro că a derulat, împreună cu acţionarul Conef, o ofertă de vânzare de tip plasament privat accelerat, a unui pachet de acţiuni Alro, reprezentând un procent cumulat de aproximativ 33,77% din capitalul social al emitentului, adresată unor investitori instituţionali. Tranzacţiile sunt în curs de decontare şi după finalizarea lor, Alro va informa investitorii şi publicul interesat cu privire la noua structură a acţionariatului, potrivit prevederilor legale", a informat Alro.

În urma acestei operatiuni, Conef va disponibiliza întregul pachet de acţiuni pe care îl deţine în Alro, iar acţionarul majoritar Vimetco N.V. va deţine în continuare un pachet de circa 54,19% din capitalul social al emitentului Alro.

"Alro consideră că tranzacţia realizată de către acţionarii săi va aduce beneficii pe termen mediu şi lung atât societăţii, cât şi investitorilor, prin îmbunătăţirea semnificativă a lichidităţii şi a vizibilităţii societăţii pe piaţa de capital", spun reprezentanţii combinatului.

Companiile care fac parte din Grupul Alro sunt: Alro (producătorul de aluminiu primar şi procesat, Alum (producătorul de alumină), Sierra Mineral Holdings I, Ltd. (societatea de extracţie a bauxitei), Vimetco Extrusion SRL (producător de aluminiu extrudat), Conef (societate de tip holding şi de management), Global Aluminium Ltd. (societate de tip holding) şi Bauxite Marketing Ltd (marketing).

Alro este o subsidiară a Vimetco N.V., companie globală de aluminiu primar şi procesat, integrată pe verticală. Alro este unul dintre cei mai mari producători integraţi pe verticală din Europa, după capacitate, având o capacitate de producţie instalată de 265.000 tone pe an.

Principalele pieţe de desfacere pentru produsele Alro sunt Uniunea Europeană, dar compania are exporturi şi în SUA şi Asia.