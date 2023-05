Obiectivul principal al parteneriatului este promovarea distracției responsabile pe o platformă de jocuri de noroc online cu peste 25 de ani de experiență și licențiată ONJN în România imediat după reglementarea pieței autohtone de gambling.

Made To Play – prima strategie globală a brandului 888

În primăvara anului trecut (martie 2022), 888 lansa în Marea Britanie prima campanie globală de marketing, sub denumirea Made To Play, unificând cele 3 branduri – 888casino, 888sport și 888poker – pentru prima oară.

Anul 2022 a fost unul special pentru 888, compania sărbătorind 25 de ani de activitate pe piața internațională de gambling, astfel că lansarea campaniei Made To Play nu a fost deloc întâmplătoare. Made to Play are ca misiune crearea unor momente inegalabile, crescând focusul echipei 888 pe crearea unei experiențe de top în materie de jocuri de noroc online.

Pentru a promova distracția de cea mai bună calitate și jocul responsabil în 100% siguranță și legalitate, 888 a făcut recent echipă cu celebrii prezentatori ai matinalului de la Antena 1 „Neatza cu Răzvan și Dani”, marcând astfel un an de la lansarea campaniei Made To Play.

Ce au declarat Răzvan și Dani despre parteneriatul cu 888

Dani Oțil : „Sunt încântat să anunț parteneriatul cu 888, un brand care a setat standardele în materie de jocuri online, oferind o experiență care se definește nu doar prin entuziasmul jocului în sine, ci și prin siguranță și responsabilitate. Acestea sunt câteva dintre valorile în care mă regăsesc, atât ca om de media, cât și ca sportiv de performanță.”

Răzvan Simion : „Responsabilitatea și corectitudinea sunt cele două valori ale brandului 888 care m-au făcut să accept cu entuziasm acest parteneriat. Așa că, același duo, tot împreună, Răzvan și Dani, în cea mai nouă campanie semnată de 888, Made to Play. Stați cu ochii pe noi!”

Cei doi „matinali” nu au lipsit de la prima ediție All Stars Poker Show, turneu special de poker live organizat de 888poker împreună cu PokerFest România și PokerRoom București, la care au participat și alte vedete din lumea muzicii, a sportului și a televiziunii: cântăreața Elena Ionescu, actrița Majda Sandra Aboulumosha, campionul la motociclism Cătălin Cazacu, cântărețul și textierul What’s Up și Lino Golden (cântăreț).

Cine este 888?

888 este una din cele mai cunoscute companii internaționale de jocuri de noroc online, fondată în anul 1997. Compania oferă clienților jocuri de cazino online, jocuri de poker și pariuri sportive, disponibile în mai multe limbi și regiuni din întreaga lume. De menționat faptul că 888 este o companie cotată pe Bursa de Valori din Londra și face parte din indicele FTSE 250.

În România, 888 oferă jocuri de cazino, pariuri sportive și poker online în deplină legalitate, în baza licenței ONJN L1160654W000324, valabilă în perioada 1 septembrie 2016 – 31 august 2026, cu posibilitate de prelungire.