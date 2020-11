Acest a fost întrebat dacă este un moment prielnic dat fiind contextul actual sanitar, în condiţiile în care va fi luată o astfel de decizie din partea Guvernului.

„Mâine dimineaţă avem o întâlnire a Consiliului Naţional tripartit la nivelul Guvernului cu preşedinţii patronatelor şi sindicatelor. Se discută. Nu s-a luat nicio decizie în acest sens”, a spus Florin Jianu, la o conferinţă de presă organizată de Coaliţia pentru Dezvoltarea României.

Economia nu are capacitatea să plătească noi creşteri de salarii

Florin Jianu a subliniat că economia României nu are capacitatea să plătească noi creşteri de salarii.

„Vineri am avut Convenţia Naţională şi am un mandat din partea colegilor mei, iar mandatul e acela să fim de acord cu o creştere care să acopere rata inflaţiei, adică 2,2%. Este normal să fim de acord cu acest lucru pentru a acoperi o eventuală pierdere de putere de cumpărare din partea angajaţilor. Nu putem fi de acord cu o creştere aşa cum este ea propusă de către sindicate pentru că, în acest moment, economia României nu are capacitatea să plătească noi creşteri de salarii.

Creşterea salariului minim are consecinţe şi asupra celorlalte salarii pentru că o grilă salarială într-o companie, într-o instituţie publică a statului se bazează pe salariul minim, aşa încât noi trebuie să privim în ansamblu felul în care este crescut acest salariu minim. În egală măsură, salariul minim are impact şi asupra amenzilor. De exemplu, toate se raportează la salariul minim pe economie. Încă o dată, însă, nu este nicio decizie luată. Se va discuta. Guvernul nu a exprimat un punct de vedere în acest sens”, a adăugat președintele CNIPMMR.

Un mecanism de stabilire a salariului minim

De asemenea, acesta a explicat că este nevoie de un mecanism de stabilire a salariului minim pe economie, care să fie corelat cu inflaţia, productivitatea muncii, evoluţia economică.

„De mult prea mult timp nu avem un mecanism de stabilire a acestui salariu minim pe economie. El este supus arbitrariului. Vine un Guvern şi spune: Eu îl văd în felul acesta. Vine un Guvern şi are un alt tip de gândire. El, însă, trebuie să meargă pe tot ceea ce înseamnă acoperirea inflaţiei, pe ceea ce înseamnă productivitatea muncii, pe ceea ce înseamnă creşterea sau descreşterea economică pentru că nu poţi să te comporţi la fel când ai descreştere economică sau când eşti într-o criză. Şi trebuie să existe formule matematice.

Guvernul a venit anul trecut pentru prima oară şi a prezentat un tip de modelare, care nu a prezentat însă o perspectivă. Eu mai degrabă aş pune accentul pe un dialog consistent care să dea o perspectivă Românie: hai să vedem pe următorii zece ani pentru că, în felul astă, creezi stabilitate şi predictibilitate mediului de afaceri. Nu te apuci de azi şi îl anunţi pentru aplicarea din ianuarie. Gândiţi-vă că planurile, strategiile sunt făcute deja pentru cinci ani, zece ani de zile – şi nu poţi să anunţi de azi pe mâine aplicaţi un alt salariu”, a conchis acesta.