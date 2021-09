“Este un proiect în care am adunat toată expertiza pe care o deținem ca să deschidem o fereastră spre viitor. Am pornit acest proiect acum 5 ani, cu o echipă tânără de proiectanți și arhitecți din România și sunt foarte entuziasmat de rezultatul muncii noastre! Am reușit imposibilul!”, a declarat Bob Dorin, CEO Studium Green.

O poveste de succes

Dacă întoarcem clepsidra în anul 2016, când s-a conturat proiectul, povestea Wings începe ca orice poveste frumoasă de la o idee vizionară, aceea de a edifica o clădire cum nu s-a mai văzut! Sursa de inspirație a fost ideea magica a zborului, rezultatul fiind un proiect care beneficiază de o arhitectură biomimetică, unică și îndrazneață. Aripile șimbolizează libertatea și transcendența, iar noblețea conceptului a impus alegerea celor mai progresiste tehnologii de construcție – green homes, sustenabil și smart – de la faza de proiectare și execuție până la faza de utilizare în vederea minimizării impactului asupra mediului.

Pe lângă vederea panoramică spre oraș și pădurea Făget, cele 228 de apartamente care compun ansamblul Wings se află într-o relație puternică cu exteriorul rezidenții beneficiind de o grădină urbană organizată după principii de permacultură, cu flori, plante aromatice, legume deja pe rod, arbuști decorativi și o zona plantată cu arbuști fructiferi (zmeur, mur etc), pivnițe urbane și o stație de compost.

Poftiți în casele cu aroma de văzduh

Și inaugurarea a avut loc într-o atmosferă de poveste, participanții au vizitat ansamblul și au vazut Clujul de la înaltime. Evenimentul a avut loc în gradina urbană a complexului, în jurul amfiteatrului. Echipa de arhitecți implicată în realizarea proiectului a declarat:

“Suntem entuziaști să vedem ideile noastre puse în practică. Suntem fericiți si pentru că spațiile gândite sa faciliteze socializarea viitorilor locatari au fost suficiente chiar și pentru organizarea unui asemenea eveniment”.

“Totul este minunat! Este prima dată când ajung într-un ansamblu rezidențial nou construit și descopăr că spațiile comune sunt finalizate deja – gradină, zone de relaxare, amfiteatru, crame – parte componentă a pachetului viitorului locatar”, a declarat o invitată la inaugurare.

“Wings” este primul proiect finalizat dintr-o serie de proiecte pe care le avem în lucru și prin care ne propunem să schimbăm radical modul în care se construieste la Cluj. Am spus-o acum câțiva ani. Trecerea la verde nu va fi o revoluție, va fi o evoluție! De aceea, avem acum primul ansamblu din România dublu certificat EDGE și GREEN HOMES de către Banca Mondiala și România Green Building Council. Orașele se schimbă și ne dorim să nu fim simpli părtași la schimbare, ci să fim cei care o provoacă și care ridică standardele în domeniul construcțiilor sustenabile” a mai declarat Bob Dorin, CEO Studium Green.

Comunitate și armonie

Existența unei grădini care deservește ansamblul Wings este esențială pentru dezvoltarea unei comunități veritabile. Rezidenții își vor putea petrece timpul liber în spații de socializare exterioare: în zona de relaxare din grădina comună, în amfiteatru, la locul de joacă pentru copii sau la iazul cu pești.

Din dorința de a avea un proiect în armonie cu natura și cu impact redus asupra mediului, am optat pentru materiale și finisaje cu elemente naturale, eficiență energetică superioară, unități sanitare cu debit redus de apă, iluminat led inteligent, monitorizarea continuă și evaluarea performanțelor de sustenabilitate a locuințelor și infrastructură pentru sortarea deșeurilor la sursă.

Pe lângă cele 236 de spații dedicate parcării bicicletelor, ca și premieră absolută, ansamblul beneficiază de putere electrică instalată necesară încărcării mașinilor electrice pentru toate cele 276 locuri de parcare existente.

Viziune și sustenabilitate

Wings este primul ansamblu rezidențial din România dublu certificat EDGE și GREEN HOMES de către Banca Mondiala și România Green Building Council, depășind limita de performanță cu peste 20 % comparativ cu clădirile standard la consumurile de energie și apă, generând facturi mai mici pentru viitorii proprietari.

”Acest proiect nu ar fi fost posibil fără susținerea autorităților locale, finanțatorilor, colaboratorilor externi și interni cărora le mulțumesc,” a declarat Bob Dorin, CEO Studium Green.

Studium Green, cu experiență de peste 18 ani în domeniul construcțiilor, se clasează în topul dezvoltatorilor imobiliari cu cele 1.900 de apartamente din care peste 50 % sunt certificate sau în curs de certificare Green Homes, 9.400 mp terase verzi și 7.400 mp spații comerciale și birouri.