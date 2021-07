Clotilde Armand se află într-un nou scandal! Deși controversa gunoaielor lăsate pe străzi în Sectorul 1 este departe de a fi rezolvată, Primarul USR a re noi bătăi de cap.

Opoziția de la PSD a sunt la 112, prin doi dintre consilierii de sector, pentru a o acuza pe Armand că înfăptuiește abuzuri.

Clotilde Armand se află într-un nou scandal! Consilierii PSD, puși pe harță

Doi consilieri PSD au sunat miercuri la 112 pentru a anunța că nu sunt primiți la ședința de Consiliu al Primăriei Sectorului 1.

Astfel, primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a convocat miercuri, 14 iulie 2021, începând cu orele 11.00, la sediul Primăriei Sectorului 1 din Bulevardul Banu Manta nr. 9, o ședință de lucru pe tema gestionării problemei deșeurilor din București cu importante oficialități de la nivel central și local.

Ședința a fost transmisă online, iar după câteva minute a fost oprită. Reprezentanții Primăriei au dat vina pe niște probleme tehnice.

Consilierii PSD au sunat la 112 să anunțe că nu sunt primiți la ședința ținută la sediul Primăriei Sectorului 1, potrivit romaniatv.net.

Ședință foarte importantă la Primărie

Pe ordinea de zi a acestei ședințe se aflau proiecte importante pentru comunitatea Sectorului 1:

– plata burselor școlare;

– bani pentru construcția și modernizarea de școli;

– fonduri pentru sistemul de sănătate;

– finanțarea proiectelor “Grădinița de vacanță” și “Școala de vară”;

– finanțăm proiectul “Mavrogheni” destinat construirii unui centru de recuperare a persoanelor cu Sindrom Down și Autism,

– ridicăm mașinile parcate neregulamentar.

”Prin proiectul hotărârii consiliului local privind aprobarea rectificării bugetului Sectorului 1 sunt repartizate fonduri atât pe sursele de finanțare, cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare. Prin rectificarea bugetară se alocă fondurile bugetare necesare programului “Grădinița de vacanță”, care se încadrează cu bugetul maxim de 3,5 milioane lei.

De asemenea, sunt alocați bani pentru plata burselor de merit, burselor de performanță, burselor de studiu și burselor de ajutor social. Sunt majorate fondurile din secțiunea de “Dezvoltare” de la capitolul “Învățământ Preuniversitar de Stat” pentru modernizarea sau construirea unor imobile care vor fi folosite de elevii de la Școala Gimnazială “Herăstrău”, Școala Gimnazială nr. 6, Școala Generală “Pia Brătianu”, Școala Generală “Ion Heliade Rădulescu” și Colegiul Național de Muzică “George Enescu”- “Școala Regală”.

În plus, este alocată suma de 1, 2 milioane lei pentru Sistemul de antiefracție pentru unitățile de învățământ din raza Sectorului 1 al Municipiului București.

La cheltuielile în domeniul Sănătății au fost prevăzute credite bugetare pentru finanțarea cheltuielilor materiale celor patru spitale din Sectorul 1, pe baza unor protocoale încheiate cu acestea, în funcție de necesitățile fiecărui spital în parte: încălzit, iluminat și forță motrică, apă, canal, salubritate, materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, reparații curente, alte cheltuieli cu bunuri și servicii.

Finanțarea proiectului Mavrogheni

Finanțarea proiectului Mavrogheni

Un alt proiect de hotărâre care va intra în dezbatere în ședința de mâine îl constituie aprobarea Protocolului pentru finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București, și Parohia ”Izvorul Tămăduirii” – Mavrogheni. Potrivit acestui proiect de hotărâre, se propune finanțarea din bugetul local a cheltuielilor de investiții necesare construirii unui centru de recuperare a persoanelor cu Sindrom Down și Autism. De asemenea, odată cu aceste lucrări de investiții, vor fi reconfigurate și amenajate lumânărarul și agheasmatarul. Suma propusă a fi alocată în acest an pentru finanțarea lucrărilor de investiții este de 3.621.000 lei. Acest centru va oferi servicii psihologice, psihiatrice, terapeutice, medicale, educaționale și recuperatorii integrate și aparținătorilor copiilor cu Sindrom Down și Autism.

„Școala de vară” – Peste 300 de elevi vor beneficia de ateliere de grup și vizite tematice în cadrul Programului Educațional “Școala de vară” care se va derula până la începutul lunii septembrie în patru unități de învățământ din Sectorul 1. În cadrul proiectului minim 325 de elevi, preponderent din ciclul primar, vor beneficia de o altfel de vacanță de vară. Până în data de 03 septembrie 2021, în fiecare zi de luni până vineri, între orele 08:00-17:00, copiii vor afla lucruri noi despre cultură, artă și civilizație, vor învăța care sunt obiceiurile și tradițiile de pe toate continentele lumii, vor învăța să programeze roboței și vor petrece timp în aer liber. Totul sub coordonarea și supravegherea unor cadre didactice specializate.

Atelierul de teatru de improvizație și teatru de păpuși, Atelierul de canto, Atelierul de fotografie, Atelierul de lectură, Atelierul de istorie și civilizație, Atelierul de gastronomie, Atelierul de astronomie, atelierul de pictură, Ateliere de jurnalism și scriere creativă, Atelierul micii exploratori “Roboții schimbă lumea”, vizite la Muzeul Național de Istorie Naturală “Grigore Antipa”, Muzeul Țăranului Român și Observatorul Astronomic sunt numai câteva dintre surprizele pregătite elevilor prin proiectul “Școala de Vară”. Toată finanțarea proiectului urmează a fi asigurată de la bugetul local al Sectorului 1. Este vorba de alocarea unei sume de 400.000 de lei, cu un cost de 56/lei/zi/elev, incluzând asigurarea hranei (mic dejun și prânz) și finanțarea activităților educaționale.

Mașinile parcate neregulamentar se ridică

Ridicăm mașinile parcate neregulamentar – Pentru decongestionarea traficului din Sectorul 1, administrația locală intenționează să ridice mașinile parcate neregulamentar pe domeniul public din această zonă administrativă.

Potrivit proiectului de regulament aflat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 1 de mâine, vehiculele staționate neregulamentar pe domeniul public (zone pietonale, spații verzi, scuaruri, parcări publice de reședință, trotuare, treceri de pietoni etc) și vehiculele staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice care obturează accesul și/sau vizibilitatea celorlalți participanți la trafic vor fi supuse ridicării, transportului și depozitării lor în spațiul special amenajat, până la restituirea acestora proprietarilor/deținătorilor legali.

Aceluiași regulament se supun și vehiculele care blochează accesul auto către curți, garaje sau alte proprietăți private sau cele care sunt staționate pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semn internațional pentru persoanele cu handicap ori încărcării autovehiculelor electrice. Prezentul regulament devine aplicabil atunci când conducătorii vehiculelor amintite mai sus nu respectă indicatoarele și/sau marcajele specifice parcării publice și a tuturor indicatoarelor și/sau marcajelor rutiere și a regulilor de circulație incidente, conform actelor normative în domeniu”, a scris Clotilde Armand pe pagina sa de Facebook.

