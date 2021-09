Cleopatra Stratan și Edward Sanda formează unul dintre cele mai controversate cupluri din lumea mondenă. Cei mai tineri miri din showbiz și-au unit destinele altfel decât o spun tradițiile și tocmai de aceea toată lumea a vorbit despre evenimentul lor.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda s-au declarat mai fericiți și mai împliniți ca niciodată, căci cea mai importantă zi din viața lor a fost cu mult peste așteptări. Artista spune că doar trei obiceiuri au respectat, în rest s-au axat pe emoție, spontaneitate și dorința de a rămâne, atât ei, cât și invitații lor, cu cea mai frumoasă amintire.

”A fost exact așa cum ne-am așteptat să fie, chiar mai frumoasă decât ne-am așteptat. Cel mai important pentru a fost că noi ne-am simțit bine și că oamenii de lângă noi s-au simțit bine și relaxați. A fost o petrecere ca între prieteni. N-am făcut nimic din ce se zice, doar întâmpinarea oaspeților, aruncatul buchetului și dansul mirilor. Și dansul a fost spontan”, a declarat Cleopatra Stratan la Antena Stars.

Când vor deveni părinți?

De aceeași părere cu soția sa este și celebrul artist, care spune că a lăsat lumea să vorbească, iar el a trăit cel mai frumos moment al vieții. Însă, despre un alt moment, cel puțin la fel de important, venirea pe lume a unui copil, Edward Sanda spune că acesta va mai avea de așteptat.

Cum cei doi se axează pe carieră și pe viața de cuplu, urmând ca peste ani să devină și părinți, căci acum el se simte pregătit doar în proporție de 30%, fiind conștient de faptul că va fi un tată dur dacă va avea o fetiță.

”A fost diferită, nu neapărat controversată. Toată lumea e obișnuită după un anumit tipar, lumea vorbește. Doar aruncatul buchetului s-a făcut, atât. Mai așteptăm, nu ne grăbim, avem alte treburi, ne mai ocupăm puțin de carieră. Sunt pregătit să fiu tată cam 30%.

Dacă o să fie fată, aș fi un tată dur”, a spus și Edward Sanda, completat de soția sa care spune că ar fi o mamă permisibilă cu bebelușul ei, dar care subliniază că, deși au susținerea familiei, acest lucru nu se va întâmpla prea curând: ”Nu am făcut nimic că ne-am grăbit, am făcut că am simțit, când o să simțim să avem un copil o vom face. Părinții ne susțin în orice și dacă am avea un copil”.

