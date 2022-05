Criza economică din prezent este o furtună aproape perfectă, declară vicepreședintele USR Claudiu Năsui. Fostul ministru al Economiei crede că Guvernul va mări taxele și impozitele, mergând astfel ”direct în buzunarul românilor”.

Claudiu Năsui a vorbit la RFI despre inflație și a lansat un atac la adresa BNR-ului.

”Eu am spus că inflația va ajunge la 15% anul acesta și asta o ziceam în decembrie, când BNR-ul zicea că nu depășim cele două cifre. Iată că și BNR-ul a ajuns la concluzia că până la finalul anului tot cu două cifre o să avem inflația. Practic, ce se întâmplă este că statul român a trăit mult prea mult timp cu cheltuieli mult mai mari decât veniturile și diferența aceea, împreună cu BNR-ul, aici a fost o complicitate foarte mare, a venit din datorie, datorie care apoi a fost și monetizată, deci practic s-a mărit masa monetară, s-a folosit tiparnița, au tipărit bani”, a declarat fostul ministru.

Experți din domeniu atrag atenția asupra faptului că majorarea unor impozite nu mai poate fi exclusă. Fostul ministru USR al Economiei crede însă că acest lucru mai mult ar dăuna: ”Cred că Guvernul, chiar dacă ne-a mințit până acum că nu o să crească taxele și impozitele, pare că-și dorește musai să facă lucrul acesta, adică vor merge direct în buzunarul românilor, n-o să-i mai taxeze prin inflație (…) și cred că vor apela inclusiv la aceste creșteri de taxe, (lucru) care, atenție, în contextul actual, este o crimă economică (…). Aici, Guvernul are de ales: fie își restrânge cheltuielile, deci nu le mai crește cu 19% față de anul trecut, fie crește taxele, adică fie noi, românii, o să avem mai puțini bani, fie ei își restrâng puțin organigramele, pensiile speciale, agențiile, PNDL-urile și toate astea”.

Cum se situează Banca Națională în acest context?

Criza economică a fost anunțată și de alți responsabili din cadrul Băncii Naționale a României (BNR), precum Adrian Vasilescu. Consilier în strategie, acesta subliniase că țara noastră se confruntă deja cu o criză economică multiplă. Mai mult, el a continuat prin a spune că țara noastră se află deja în criză și se îndreptă „inevitabil” către impozite mai mari.

De asemenea, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu a vorbit despre această situație și a susținut că o reducere a impozitelor este imposibilă în cazul în care veniturile fiscale în PIB-ul României au scăzut sub 30 la sută.

„Chiar am auzit discuţii. Noi suntem neutri aici, la Banca Naţională, nu putem să nu reacţionăm. Să se mai reducă impozitele. Păi de unde, tată, să se mai reducă impozitele? Suntem în situaţia în care suntem, de unde să mai reduci impozitele când veniturile fiscale în PIB-ul României au scăzut sub 30 la sută.

Eu am fost premier un an şi ştiu cum făceam negocierea bugetului. Încercai să ai cheltuieli de 40 la sută cu venituri de 33 la sută, cât erau în anul de graţie 2000. Sunt 20 de ani de când nu numai că am rămas cu cheltuieli care uneori depăşesc 40 la sută din PIB, dorinţa de cheltuieli cel puţin, dar veniturile au căzut spre 27 la sută din PIB”, a mai transmis guvernatorul BNR.