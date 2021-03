Claudiu Năsui a anunţat, marţi, în plenul Senatului, că a inițiat un proiect de lege care va aduce clarificări binevenite în societate.

Este vorba despre înfiinţarea unui Registru public al lucrătorilor cu Securitatea.

Registrul va obliga CNSAS să arate legăturile de rudenie până la gradul al treilea cu lucrătorii la Securitate.

Claudiu Năsui vrea să demaște rudele securiștilor

În expunerea de motive a proiectului legislativ se arată că impactuI social va fi unul pozitiv, având ca efect transparentizarea instituțiilor statului român și creșterea nivelului de încredere al populației în acestea prin confirmarea faptului ca ele sunt ocupate de persoane fără legaturi cu fosta Securitate, sau în caz contrar, prin aplicarea unui nivel ridicat de

control și atenție cu privire la exercitarea funcțiilor respective.

”Având în vedere absența unei lustrații în statul roman postdecembrist, precum și absența unor anchete efective și condamnări ale persoanelor responsabile pentru crimele săvârșite cu scopul înăbușirii Revoluției din 1989, societatea românească a rămas cu ideea puternic înrădăcinată că foștii lucrători și colaboratori ai Securității și-au menținut influența și

controlul asupra principalelor instituții românești, chiar și la 30 de ani de

la Revoluție.

Având în vedere că temerea exprimată în public la nivelul societății este aceea că foștii lucrători și colaboratori ai Securității își exercită influența și controlul nu numai nemijlocit, ci și prin intermediul rudelor sau urmașilor promovați în principalele instituții românești, se propune demararea unui proces de transparentizare a acestor legături.

Transparentizarea legăturilor de rudenie

În primul rând, se extinde dreptul cetățenilor și al presei la informațiile privind legăturile inclusiv mijlocite cu fosta Securitate ale persoanelor deținând anumite funcții sau demnități, prin posibilitatea verificării calității rudelor de până la gradul al Ill-lea.

Totodată, se instituie un registru public al lucrătorilor Securității care să permită identificarea sau căutarea acestora precum și transparentizarea legăturilor de rudenie ale acestora până la gradul al Ill-lea cu persoanele care ocupă anumite funcții sau demnități în statul român.”, se arată în expunerea de motive la inițiativa legislativă.

”Nu am obiceiul să vin cu mâna goală în Parlament. Am venit şi am depus astăzi un proiect de lege tocmai ca să nu rămână iniţiativa voastră vidă de sens. Sunt sigur că o să vă placă proiectul de lege şi, dacă chiar credeţi şi aţi pus şi în moţiune, îl veţi semna.

Proiectul se numeşte Legea privind Registrul lucrătorilor Securităţii şi legăturile de rudenie ale persoanelor care ocupă demnităţi sau funcţii publice cu aceştia. Haideţi să vedem dacă veţi vota această lege. Ce face această lege?

”Nu e nicio problemă de constituţionalitate”

Face un registru public al tuturor securiştilor de la momentul decembrie ’89 şi nu doar atât, dar obligă CNSAS să arate legăturile de rudenie până la gradul trei cu aceştia.

Haideţi să vedem cine sunt fii şi fiicele Securităţii din politică. Cu siguranţă nu mai poate fi invocată nicio problemă de siguranţă naţională sau de secret de stat pentru că oamenii aceia existau acum 31 de ani.

Nu mai sunt spioni sub acoperire sau altceva de genul acesta. M-am interesat şi de constituţionalitate. Nu e nicio problemă pentru că e doar o informaţie despre legături de rudenie care există şi acum în legi şi anume legi care au incidenţă pe declaraţiile de avere şi de interese pe care sper că le completaţi şi dumneavoastră”, a afirmat Năsui, în plenul Senatului, în timpul dezbaterilor vizând moțiunea simplă depusă de PSD împotriva sa.

Acuzații reciproce

El i-a îndemnat şi pe colegii de la AUR să susţină proiectul său de lege, în contextul în care acuza USR-PLUS în campania electorală de legături cu Securitate.

”Haideţi să vedem cine este ipocrit şi cine votează această lege. Haideţi să combatem minciuna prin transparenţă. Dragi colegi de la AUR, şi dumneavoastră spuneaţi în campanie că există legături între Securitate şi USR-PLUS.

Este o oportunitate pentru dumneavoastră să vedem dacă chiar există aceste legături sau nu sau dacă poate, cine ştie, vă treziţi în propria ogradă cu ele. Haideţi să transparentizăm viaţa politică din România să vedem cine sunt securiştii, care sunt rămăşitele lor, cine sunt rudele acestora.

Chiar m-aţi inspirat – nu doar Fără Securişti în funcţii publice, ci şi fără rudele securiştilor în funcţii publice. Aşa trebuia să spuneţi şi aş fi fost şi mai de acord cu dvs. Atunci o să vedem oficial care e adevărul în clasa politică”, a mai spus Năsui în Parlament..

”Haideţi să scoatem securiştii şi fiii lor din viaţa politică! Vlăduţ Voiculescu, fiu, nepot de securist. Afară cu securiştii şi fiii lor din viaţa politică. La audieri, aţi spus că daţi pentru HoReCa 2,5 miliarde de lei. S-au evaporat (…).

Domnul Năsui vrea şi el să îşi numească consilieri onorifici fără număr, aşa cum a cerut săptămâna trecută în Guvern. Aţi patentat corupţia legalizată”, l-a acuzat senatorul PSD Daniel Zamfir pe Claudiu Năsui.