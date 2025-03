Modificările aduse de Ordinul nr. 4164/2024 impun noi praguri financiare pentru întreprinderi, afectând clasificarea acestora. Creșterea valorilor pentru active și cifra de afaceri influențează direct obligațiile fiscale, contabile și de raportare. Întreprinderile trebuie să analizeze aceste modificări pentru a se conforma noilor reglementări și pentru a evita eventuale complicații, spun cei de la EY România.

Reguli generale privind schimbarea categoriei pentru întreprinderi

La întocmirea situațiilor financiare pentru întreprinderi, companiile trebuie să schimbe categoria doar în anumite condiții. Dacă, în două exerciții financiare consecutive, depășesc sau încetează să depășească două dintre cele trei criterii de mărime, reclasificarea devine obligatorie. Această regulă rămâne în vigoare.

„Potrivit Directivei UE 2775 din 2023, criteriile valorice, de mărime a cifrei de afaceri și, respectiv, a activelor nete au fost modificate, fiind semnificativ majorate. Astfel, analiza criteriilor cumulate după care este posibilă reconsiderarea palierului de încadrare a companiei trebuie atent realizată”, spun cei de la EY România.

Ordinul nr. 4164/2024 a transpus în legislația națională prevederile directivei UE 2023/2.775 a Comisiei, din 17 octombrie 2023 de modificare a Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte ajustarea criteriilor de mărime pentru microentități şi întreprinderi sau grupuri mici, mijlocii şi mari.

Astfel, începând cu situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 2024, companiile trebuie să aplice noile criterii. Aceeași regulă se aplică și situațiilor financiare anuale pentru exercițiile financiare care încep după 1 ianuarie 2024. Entitățile raportoare vor analiza criteriile de mărime conform valorilor majorate prin Ordinul 4164/2024.

Noile praguri financiare și impactul asupra întreprinderilor

Criteriile de mărime au fost semnificativ majorate. Indicatorul Total Active a crescut la 2.250.000 lei, de la 1.500.000 lei, pentru trecerea din categoria microentităților în categoria entităților mici. Pentru trecerea din categoria entităților mici în categoria entităților mijlocii și mari, pragul a fost ridicat la 25.000.000 lei, de la 17.500.000 lei.

Indicatorul Cifra de Afaceri Netă a fost majorat la 4.500.000 lei, de la 3.000.000 lei, pentru microentități care trec la categoria entităților mici. Pentru trecerea în categoria entităților mijlocii și mari, pragul a crescut la 50.000.000 lei, de la 35.000.000 lei.

Și pentru grupurile de întreprinderi au fost majorate pragurile valorice. Indicatorul Total Active a fost ridicat la 125.000.000 lei, de la 105.000.000 lei. Cifra de Afaceri Netă a crescut la 250.000.000 lei, de la 210.000.000 lei.

Schimbări pentru grupurile de întreprinderi

Numărul mediu de salariați a rămas neschimbat pentru fiecare categorie. Pentru trecerea din categoria microentităților în categoria entităților mici este necesar un minim de 10 salariați. Pentru trecerea din categoria entităților mici în categoria entităților mijlocii și mari, pragul rămâne 50 de salariați. Grupurile mijlocii sau mari trebuie să aibă cel puțin 250 de salariați.

Încadrarea entităților raportoare în categoria microentităților, entităților mici sau entităților mijlocii și mari se realizează la sfârșitul exercițiului financiar. Aceasta se bazează pe indicatorii calculați din situațiile financiare anuale ale exercițiului precedent, pe datele din contabilitate și pe balanța de verificare întocmită la finalul exercițiului financiar curent.

„Rămâne în vigoare prevederea conform căreia entitățile raportoare schimbă categoria în care se încadrează doar dacă în două exerciţii financiare consecutive depăşesc sau încetează să depăşească două dintre cele trei criterii de mărime: total active, cifra de afaceri și număr mediu de salariați”, scriu EY România.

Prin urmare, începând cu anul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, pentru societățile care au un an financiar aliniat cu anul calendaristic, modificarea criteriilor de mărime pentru perioada încheiată la această dată, peste ori sub pragurile majorate, nu determină automat încadrarea entităţii într-o nouă categorie. Încadrarea în criteriile modificate se va analiza pe baza balanței de verificare la 31 decembrie 2024 și pe baza situațiilor financiare la 31 decembrie 2023.

Pentru a se asigura că vor întocmi situațiile financiare corespunzătoare categoriei de întreprinderi din care fac parte, societățile trebuie să analizeze cu atenție indicatorii financiari pentru cei doi ani consecutivi, atât pentru anul încheiat la 31 decembrie 2023, cât și pentru anul încheiat la 31 decembrie 2024, raportându-se la criteriile de mărime majorate prin ordinul 4164/2024 și să schimbe categoria de întreprinderi doar dacă cel puțin două dintre cele trei criterii sunt depășite sau încetează să mai fie depășite la sfârșitul fiecărei perioade.

Obligațiile de audit rămân neschimbate

Este important de avut în vedere faptul că nu au fost introduse modificări în ceea ce privește criteriile de mărime în baza cărora se stabilește obligația de auditare a situațiilor financiare. Acestea au rămas neschimbate: total active 16.000.000 lei, cifra de afaceri netă 32.000.000 lei și numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar 50.

Altfel spus, comparând criteriile de audit cu criteriile de mărime majorate pentru stabilirea categoriei de entități raportoare, observăm că vor fi, practic, mai multe entități raportoare din categoria entităților mici care vor fi supuse auditului statutar și care întocmesc situații financiare în formă prescurtată, fără a cuprinde și situaţia modificărilor capitalului propriu și situaţia fluxurilor de trezorerie.

Impactul noilor criterii asupra raportării CSRD și PCbCR

În plus față de întocmirea situațiilor financiare în formatul corespunzător fiecărei categorii, încadrarea entităților raportoare în funcție de noile criterii de mărime majorate are un impact și în stabilirea obligațiilor de raportare în ceea ce privește întocmirea raportării privind durabilitatea în conformitate cu cerințele Directivei Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), precum și în aplicabilitatea cerinței de întocmire a raportului privind impozitul pe profit – Public Country by Country Report (PCbCR).

Astfel, entitățile vor fi obligate să se raporteze la criteriile de mărime majorate pentru stabilirea obligațiilor CSRD și PCbCR, majorarea criteriilor conducând, practic, la diminuarea numărului de entități raportoare.