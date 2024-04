Ciucă promite că nu vor introduce taxe și impozite noi

Nicolae Ciucă a vorbit despre taxe și impozite și a precizat că PNL nu va permite introducerea unor taxe noi în acest an: Am discutat și cu premierul, a venit cu OUG ca să depășim orice discuție. S-a depășit momentul ,,pomeni electorale,,. PNL a depus un amendament care a fost adoptat ca în acest an nu se vine cu taxe și impozite noi.

La nivelul PNL am susținut și susținem, atunci când venim cu o prevedere nouă, să se concretizeze și cu scoaterea a altor 2 prevederi. Chestiunea aceasta trebuie asumată și noi ne-am asumat politic acest aspect. Vrem să ne vină și capital străin, dar sunt și absolut bulversați de tot acest hățiș al prevederilor. O să continuăm să menținem această abordare politica. Este una dintre liniile roșii pe care le-am discutat din punct de vedere al identității PNL în Coaliția de guvernare.

PNL ajunge să stabilească un record de stabilitate la guvernare

Liberalul spune că PNL ajunge să stabilească un record de stabilitate la guvernare. Liderul PNL a comunicat că a avut discuții la nivelul partidului și că a revenit recent dintr-o călătorie de două zile în teritoriu, vizitând zonele Constanța și Tulcea. A menționat că partidul are în derulare activități de precampanie și a solicitat ca tot ceea ce ține de oferta politică a PNL să fie prezentat publicului.

El a subliniat că, în istoria recentă, PNL a stabilit un record de stabilitate la guvernare, având ca obiectiv absorbția eficientă a fondurilor europene și generarea încrederii necesare pentru oamenii de afaceri din România. Mesajul său a fost că este crucial să avem încredere în capacitatea noastră de a face lucruri pozitive pentru țară.

”Am discutat la nivelul partidului, vin după 2 zile din teritoriu: Constanta, Tulcea. Avem aceste activități de precampanie în desfășurare. Solicitarea mea este aceea de a prezenta tot ceea ce ține de oferta politică a PNL. Dacă ne uităm în istoria recentă, PNL ajunge să stabilească un record de stabilitate la guvernare. Am avut ca obiectiv să facem o absorbție de fonduri europene, să putem să generăm acea încredere prin care oamenii de afaceri din România să capete încredere. Să avem încredere în noi.”, a spus liderul PNL.

PNL vine cu modele de administrație

El a precizat că partidul se prezintă în fața alegătorilor cu o abordare sinceră și deschisă, evidențiind atât realizările pozitive, cât și recunoașterea eșecurilor. A menționat că, în calitate de țară, au reușit să atragă cea mai mare sumă de investiții străine directe, depășind 10 miliarde de euro. El a subliniat importanța faptului că România reprezintă una dintre puținele oportunități de reconstrucție și dezvoltare, oferindu-le investitorilor un mediu propice pentru a-și desfășura afacerile.