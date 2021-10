Miercuri seara, președintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, a declarat că este exclus ca social-democrații să mai voteze un liberal în fruntea guvernului.

”Problemele majore acum sunt in economie si avem economisti de valoare, dintre ei ar trebui numit premierul. Consultari, si in politica, inseamna sa te asezi la aceeasi masa. Marcel Ciolacu si PSD respecta constitutia. Atributul presedintelui este sa numeasca un premier. Daca ai o majoritate, mai mult, impui aceasta desemnare. Atributul premierului este sa numeasca ministrii cabinetului.

Este exclus sa mai votam un liberal in fruntea guvernului. S-a mai vorbit ca suntem blat cu Citu si nu depunem motiunea, am depus-o. Dupa aia au spus ca nu o vom vota, am votat-o toti, cu bilele la vedere. Cat mai pot continua sa minta?”, a declarat Marcel Ciolacu.