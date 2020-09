Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, marţi, că şi-a făcut un program comun de campanie cu senatorul Eugen Teodorovici.

„Ne-am făcut un program comun de campanie eu cu colegul meu Eugen Teodorovici. El va pleca în acest weekend la Piatra Neamţ, la domnul Arsene, şi va mai avea deplasări şi în Moldova. Am avut un proiect comun, Eugen a fost senator de Buzău, şi am pornit împreună cu Consiliul judeţean un proiect, celebrul pod de la Vadu Paşii, în cazul în care se mai întâmplă ceva cu podul de la Mărăcineni să fie o rută ocolitoare, astfel încât să nu se mai blocheze traficul către Moldova şi am hotărât să mergem împreună şi la Buzău la acest pod”, a anunţat Ciolacu, la finalul şedinţei Consiliului Politic Naţional al PSD.

El a adăugat că a avut cu Teodorovici „discuţii colegiale de campanie şi despre cum ne ajutăm colegii în această campanie de locale”.

Senatorul PSD Eugen Teodorovici a participat la şedinţa conducerii partidului care a avut loc marţi la sediul central.

Conducerea ALDE nu va candida pe listele PSD

Pe de altă parte, preşedintele PSD a declarat, marţi, că i-a propus lui Călin Popescu-Tăriceanu să candideze la alegerile parlamentare pe listele social-democraţilor, însă liderul ALDE consideră că este „incorect politic” să facă acest lucru.

„Am discutat cu domnul Tăriceanu. Eu nu fac politica sau, mai exact, nu o să fac greşelile pe care le-au făcut alţi lideri ai PSD. Prefer să discut instituţional cu preşedintele partidului şi nu cu parlamentari la bucată, cum face domnul Ludovic Orban. Am avut o discuţie cu domnul preşedinte Călin Popescu-Tăriceanu, i-am făcut propunerea de a veni pe listele PSD, dânsul s-a exprimat că este incorect politic să facă acest lucru şi respect total decizia domniei sale”, a afirmat Ciolacu, la finalul şedinţei Consiliului Politic Naţional al PSD, întrebat dacă este posibil ca parlamentari de la alte partide, cum ar fi ALDE, să se regăsească pe listele PSD la alegerile parlamentare.

Călin Popescu-Tăriceanu a respins luni ipoteza potrivit căreia conducerea ALDE ar candida pe listele PSD, afirmând că, în acest mod, „şi-ar pierde identitatea politică”.