Avocatul Tonel Pop a dezvăluit că familia Luizei a primit mai multe apeluri de calmare imediat după dispatiția fetei, iar în momentul de față este luat în calcul un singur inculpat, Gheorghe Dincă.

Familia fetei ar fi fost sunată de mai multe ori după ce Luiza ar fi fost răpită. Persoanele care au sunat au transmis mesaje de calmare pentru ca aceștia să nu o mai caute.

„Din declaratiile date se intrevede ca mai multe persoane au sunat familia Luizei. Familia a incercat sa fie avertizata in sensul ca ‘Fiti linistiti, fata dvs pleaca, o prietena o influenteaza’, dupa care s-a revenit si s-a zis ca ‘Stati linistiti, deja sunt intr-o tara in strainatate’. A reiesit ca mai multe persoane au sunat de pe numere diferite, or noi avem un singur inculpat, dl Dinca. Se coroboreaza cu ce spune dl Dinca, ca nu a sunat de mai multe ori. Se coroboreaza declaratia lui Dinca cu a parintilor, ca mai multe persoane au sunat sa amageasca familia, sa stea linistite, sa nu reclame la politie sau la Parchet, sa nu o caute. Telefoanele au fost imediat dupa ce Luiza a fost rapita, sechstrata, luata”, a zis Tonel Pop.

