Cine l-a ajutat pe Vlad Plahotniuc să ajungă cel mai influent politician din Republica Moldova: Are o inteligență diabolică

Cu toate acestea, fostul premier al Republicii Moldova, Ion Sturza, a oferit un interviu, citat de realitatea.md, în care povestește că el este cel care l-a ajutat pe Vlad Plahotniuc să ajungă unul dintre cei mai mari și influenți politicieni din Republica Moldova.

Ion Sturza povestește că Vlad Plahotniuc deținea un bar în centrul orașului, unde se întâlnea elita. Aflat acolo, la un moment dat, Plahotniuc intră în vorbă cu Ion Sturza și îi cere să fie pus pe un post de director.

Ion Sturza povestește că primul pas în transformarea lui Vlad Plahotniuc a fost în anul 2001. La această transformarea au ajutat și anumiți politicieni români.

Cât despre Oleg Voronin, Ion Sturza spune că Plahotniuc l-a întâlnit mult mai târziu.

”Voronin este o poveste mai târzie. Eram în parteneriat cu Oleg Voronin într-o bancă. Eram acționar mare, majoritar. Noi căutam clienți pentru bancă și Vlad era director general la Petrom. Am profitat că unul dintre cunoscuții mei era adjunct. Zic: bă Alex, hai să ne vedem. L-a înghițit cu totul pe Oleg. Plahotniuc exploatează foarte abil slăbiciunile oamenilor. La un moment dat, Oleg a venit și a zis să punem control pe anumite afaceri. Scenariul ăsta tot a fost pus la cale cu Plahotniuc”, a menționat afaceristul.

Ion Sturza spune despre Vlad Plahotniuc că are o inteligență diabolică și că a pus în funcțiune o schemă prin care știa toți banii din țară, indiferent că proveneau dintr-o modalitate legală sau ilegală.

”Vlad Plahotniuc are o inteligență diabolică. Eu când am plecat din Guvern, am inițiat un grup care realiza analiză economică și consultanță. Știau tot din economie, fluxuri. În el erau foști miniștri. Plahotniuc a luat echipa și le-a zis: Desenați-mi toate fluxurile, bani, legali, ilegali. A luat această schemă și a pus-o în funcție”, a precizat Ion Sturza.