Maestrul Ion Cristoiu a vorbit din nou despre șansa ca președintele Klaus Iohannis să ajungă la cârma Consiliului European. Șeful statului ar putea ajunge să conducă instituția europeană având în vedere că actualul președinte al CE, Charles Michel, a anunțat că are în vedere un post pentru Parlamentul European.

Un alt pretendent pentru conducerea CE este prim-ministrul Viktor Orban, însă întreaga Europă ar evita un astfel de scenariu. Așadar, pare că Iohannis are drumul liber pentru funcția de președinte CE.

Miercuri, 10 ianuarie, maestrul Ion Cristoiu a publicat un clip nou din „Jurnalul meu video” în care precizează că președintele ucrainean are și el un rol pentru ca Iohannis să ajungă în fruntea CE.

Cei doi șefi de stat au purtat recent o convorbire telefonică. În urma acesteia, Volodimir Zelenski i-a adus laude președintelui României. În context, Ion Cristoiu amintește că liderul de la Kiev nu laudă pe nimeni. Ba din contră, îi ceartă pe ceilalți lideri politici, atunci când nu cere ajutor.

Maestrul nu l-a uitat nici pe Klaus Iohannis despre care spune că s-a trezit din hibernare.

Ion Cristoiu a vorbit despre acest subiect și în cadrul podcastului HAI Live cu Turcescu de pe canalul de YouTube HAI România!.

Atunci, maestrul a spus că această funcție este importantă pentru șeful statului. De asemenea, a adăugat că acesta este tipul de post care nu depinde de alegeri.

„Singurul post care nu depinde de alegeri este acesta. Dacă Iohannis îl ratează, el deja merge la Sibiu, iar nevasta sa la închisoare. Deci pentru el, noi am tot discutat, este vital să fie într-o funcție la Uniunea Europeană. Dacă ratează această funcție, care trebuie să fie dată până în iunie, pentru că nu are cum, el trebuie să demisioneze, nu e o prostie. Și atunci am spus că o soluție ar fi cu demisia”, spune acesta.