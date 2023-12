Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat marți, pe 19 decembrie, în cadrul conferinței de presă de final de an, că România a ajutat Ucraina să supraviețuiască în timpul blocării exporturilor de către Polonia.

Potrivit Interfax, liderul de la Kiev a mulțumit divinității pentru atitudinea Bucureștiului.

Rusia a atacat în repetate rânduri porturile ucrainene de la Dunăre. Astfel, transportatorii rutieri locali au blocat punctele de trecere a frontierei între Ucraina și Polonia, precum și între Ucraina și Slovacia.

Aceștia doresc să susțină introducerea restricțiilor pentru camionagii ucraineni.

Volodimir Zelenski a adăugat că „nu poți politiza problema cerealelor atunci când totul este blocat”.

„Din aprilie până în septembrie a fost foarte greu, am pierdut sute de milioane de dolari, am pierdut o parte din recoltă, am pierdut în fiecare zi.

Și în fiecare zi fermierii noștri mă întrebau: «Câmpurile noastre sunt minate, cum putem măcar să scoatem ceva?» Și asta s-a întâmplat și am început să pierdem relațiile politice”, a afirmat președintele ucrainean.

„Dar ați înțeles: nu sunt un fel de ticălos, apăr interesele țării mele în timpul războiului. Am spus: doar să-l scoatem (grâul – n.r.), nu ne-au lăsat să-l scoatem. Și a fost greșit. Este pur și simplu greșit”, a adăugat el.