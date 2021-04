Premierul Florin Cîțu a mai menționat că până la numirea unui nou ministru al Sănătății, Dan Barna va fi cel care va prelua funcția interimară. Decizia urmează să fie publicată în Monitorul Oficial în cursul zilei de miercuri.

„Astăzi, 14 aprilie, i-am înaintat domnului Președinte Klaus Iohannis documentele de revocare din funcția de ministru al Sănătății a domnului Vlad Voiculescu. Interimatul funcției va fi asigurat de către domnul Dan Barna, până la numirea unui nou ministru la conducerea ministerului Sănătății.

Totodată, am decis demiterea din funcția de secretar de stat la ministerul Sănătății a doamnei Andreea Moldovan, iar decizia va fi publicată în Monitorul Oficial în cursul zilei de astăzi”, a spus premierul Florin Cîțu.

Nelu Tătaru se întoarce la Ministerul Sănătății?

Nu este exclusă însă varianta ca Nelu Tătaru să se întoarcă înapoi în funcția de ministru al Sănătății. El a precizat că și-ar dori să ocupe din nou această funcție, în cazul în care PNL ar coordona Ministerul.

„În acest moment, în condițiile în care partidul meu ar coordona Ministerul Sănătății, aș reveni ca ministru.”, a afirmat Nelu Tătaru, pentru Gândul.

Totodată, fostul ministru a mai precizat că știe care sunt problemele din spitalele Românești și consideră că situația este destul de gravă în condițiile în care în ultimii 30 de ani, nu s-a investit aproape deloc în acest domeniu.

„Venind un val trei cu o contagiozitate mai mare, lucrurile se complică. Am văzut că spitalele nu mai rezistă. Anul trecut am făcut o modernizare forțată a unor spitale vechi. Am plecat de la 5 spitale pentru COVID și am ajuns la 230, dar nimeni nu se gândește la partea umană. Trebuie să ne uităm și la ce se întâmplă în Germania, Anglia și Israel, țări care au trecut sau trec prin perioade dificile și le gestionează eficient”, a spus fostul ministru al Sănătății.

De menționat este faptul că, demiterea lui Vlad Voiculescu din funcția de ministru al Sănătății vine după două săptămâni de tesiuni constante în coaliție.

Totodată, decizia premierului a venit la o zi după ordinul semnat de secretarul de stat Andreea Moldovan, care prevede noile criterii pentru carantinarea unei localități.

