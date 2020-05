Rodica Tătaru deține firma SC Crataegus Pharma SRL, având o farmacie în Vaslui, înființată în anul 2006.

Conform unui raport al Ministerului de Finanțe, în 2018 farmacia avea 6 angajaţi declaraţi oficial, un profit net de 23.491 de euro şi o cifră de afaceri netă de 647.722 de euro.

Potrivit documentelor oficiale, firma acesteia se ocupă cu un complex de activități: fabrică preparate farmaceutice, face comerț cu amănuntul de produse alimentare, cumpără şi vinde bunuri imobiliare proprii sau pe bază de comision, are activităţi profesionale, științifice sau tehnice, are activităţi întreţinere corporală şi alte activităţi de servicii.

Scandalul din timpul stării de urgență



În luna aprilie, soția lui Tătaru a fost implicată într-un scandal după ce BZI a prezentat imagini prin care se observă că în farmacia Rodicăi Tătaru se vând măşti fără bon fiscal, la suprapreţ.

„Client: Daţi-mi o cutie de paracetamol! Măşti, aveţi?

Farmacistă: Da, 15 lei.

Client: Îmi puteţi da şi un bon?

Farmacistă: Pe măşti nu am cum. Numai pe paracetamol. Deci chiar nu am cum.

Client: Mai daţi-mi încă două măşti!

Farmacistă: Îmi pare rău, chiar nu am cum să vă dau bon.

Client: Mulţumesc, la revedere!”, se aude în discuția surprinsă de BZI la farmacia Rodicăi Tătaru.

Explicația oferită de Nelu Tătaru

„A fost într-o sâmbătă după masă. Exact atunci se primea marfă, iar oamenii au dat buzna să cumpere. Toți cereau produsele. Vânzătoarele nu au apucat să bage factura în sistem. Cel care a filmat era printre primii clienți și a insistat că vrea să cumpere. Eram probabil singura farmacie din Huși care adusesem măști. După acea filmare au venit controale atât de la Poliție, cât și de la DSP și Finanțe. Niciuna dintre aceste instituții nu a găsit absolut nimic”, a explicat Nelu Tătaru.