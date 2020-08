Deliric, iubitul Innei, s-a apucat de muzică de când era copil. În clasa a IX-a și-a făcut o trupa de muzică cu câțiva prieteni, dar nu a avut mare succes, potrivit revistabiz.ro

„Nu m-am inteles cu casele de discuri pentru ca nu imi place sa imi spuna altii ce sa fac. Cand am descoperit internetul, la sfarsitul anilor 90, am sesizat o portita si ca pot sa dau muzica mea direct oamenilor. Ne faceam singuri CD-urile si le vindeam pe forumuri. Am tinut cu dintii sa fiu independent. Muzica am vandut-o direct noi. Am invatat de unul singur sa fac grafica pentru CD-uri, imi faceam poze…

Si pentru ca rapperii trebuiau sa aibă blugii foarte largi, cand eram copil mi-i faceam singur. Am ramas cu visul asta de a face hainele tot eu si am facut un magazin online, sa vand hainele mele. Am pornit cu trei tricouri in 2011 si acum am ajuns undeva la vreo 300 de produse si la un business cu o cifra de afaceri de aproape 1 milion de euro.

Trebuie sa te arunci cu capul inainte, sa te lasi dus de val. In cel mai rau caz e un esec si trebuie sa te inveti cu ele”, a povestit Răzvan Eremia.

Cifra de afaceri a brandului său

Deliric este și antreprenor. Acesta deține brandul PORC, care și-a dublat cifra de afaceri de la an la an. În 2017, firma a ajuns la o cifră de afaceri de peste 600.000 de euro iar în 2018 a atins 1 milion de euro.

„Nu cred că am folosit vreodată titulatura de antreprenor, să-i spun cuiva că sunt antreprenor. Eu sunt un băiat care a fost pasionat de muzică, care s-a apucat când avea 11 ani să facă versuri și dup-aia toată viața mea a ajuns să se construiască în jurul acestei chestii.

Am ajuns să-mi fac o formație cu niște prieteni, undeva în clasa a IX-a. După asta am ajuns să ma lovesc de problema că muzica mea nu putea să ajungă la urechile oamenilor, fiindcă depindeam de case de discuri și radiouri.

Am o problemă de atitudine și nu-mi place să am șefi, așa am fost crescut și din cauza asta nu mi-a plăcut să-mi zică altcineva ce să fac. Nu m-am înțeles cu casele de discuri, iar când am descoperit internetul, undeva la sfârșitul anilor 90, am văzut o portiță acolo prin care să dau muzica mea direct oamenilor.

Noi ne făceam singuri CD-urile și le vindeam pe forumuri. Am ținut cu dinții să rămân independent și să fac treaba asta de unul singur. Am învățat de unul singur să fac grafică – îmi făceam singur coperți, îmi făceam poze.

Știi că rapperii trebuiau să aibă blugii foarte largi și nu-i găseam așa, iar când eram mic mi-i făceam singur. Undeva în clasa a VII-a, luam o pereche de blugi normali și din altă pereche adăugam niște adiții de material ca să-i fac mai largi, trăgeam la mașină. Și am rămas și cu visul ăsta de a face haine tot eu, să nu le iau din altă parte și am ajuns să vând CD-uri, să fac un magazin online, să vând hainele mele.

Am pornit cu trei tricouri în 2011 și acum am ajuns undeva la 300 de produse și un business cu o cifră de afaceri de aproape un milion de euro. Nu vin dintr-un mediu în care e glorificat antreprenoriatul, nu mă consider antreprenor, cred că sunt doar pasionat de ce fac.

Mi se pare o problemă când esti pasionat de ideea de antreprenoriat. Unii parcă vin așa și se înfing în ideea asta vreau să fiu antreprenor; de ce?; ca să fiu antreprenor. Eu n-am vrut să fiu antreprenor, am fost pasionat de ce fac și de acolo se leagă toate”, a explicat Răzvan Eremia, potrivit startupcafe.ro