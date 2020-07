Ce este digitalizarea? Potrivit celor spuse de Bogdan Florea pentru Capital, „digitalizarea, la nivel ușor de înțeles, înseamnă renunțarea la pix și hârtie, înseamnă automatizare – adică delegarea unor activități de rutină și ne-creative către mașini de calcul, înseamnă, înainte de toate, optimizarea fluxurilor de lucru, pentru a le transforma în activități optimizate, eficiente și ne-redundante.”

Fondatorul Connections explică faptul că digitalizarea nu se poate face fără concursul statului iar misiunea celor de la Connections este accelerarea transformării digitale în companiile private și în instituțiile statului.

„Digitalizarea reală nu se poate face fără concursul statului, pentru că, aproape peste tot, undeva pe traseu, apare integrarea cu instituțiile statului. Misiunea companiei Connections este accelerarea transformării digitale în companiile private și în instituțiile statului. Contribuim prin implementarea automatizării proceselor de business și a analizei datelor care să permită luarea unor decizii în cunoștință de cauza”, transmite Bogdan Florea.

Renunțarea la pix și sfânta hârtie. Beneficiile digitalizării în România

Bogdan Florea a fost întrebat cât de benefică poate fi digitalizarea în România, în contextul în care o bună parte din oameni nu știu să folosească serviciile bancare remote iar alții optează pentru interminabilele cozi în schimbul plăților online.

„Cred că problema digitalizarii în România nu este lipsa de educație tehnologică a cetățenilor. Într-o mare proporție, românii au fost expuși în ultimii ani ABC-ului tehnologiei prin smartphone-uri, smart TV, acces la internet de mare viteză pe o suprafață mare a țării. Nu cred că adopția întârziată a digitalizarii adevărate vine dintr-o componentă retrogradă, ci mai degrabă dintr-una de încredere, pe de o parte, și pe de altă parte, din lipsa digitalizarii reale a infrastructurii statului”, spune CEO-ul Connections.

Bogdan Florea subliniază că trebuie să scăpăm de complexul de inferioritate. Potrivit acestuia, digitalizarea nu a „prins” în România deoarece „statul oferă zero digitalizare reală a infrastructurii, cu modele de arhitecturi învechite, fără cloud, cu echipamente uzate moral înghesuite unele peste altele, cu instituții complet neintegrate între ele la nivelul sistemelor informatice.”

„Cred că ar trebui să scăpăm de complexul de inferioritate în multe privințe, și, în particular, în zona descrisă mai sus. Digitalizarea nu a “prins” în România, nu pentru că oamenii nu știu să folosească un card bancar – chiar și cei cu studii medii folosesc cu ușurință cardurile, sunt mulți cetățeni care lucrează în străinătate și sunt obișnuiți cu utilizarea cardului, etc. Statul oferă zero digitalizare reală a infrastructurii, cu modele de arhitecturi învechite, fără cloud, cu echipamente uzate moral înghesuite unele peste altele, cu instituții complet neintegrate între ele la nivelul sistemelor informatice. Oamenii preferă cozile la ghișeu pentru a fi siguri că obțin “dovadă plății” – hârtia care este sfânta.

Acest lucru se datorează lipsei de încredere pe de o parte în siguranța tehnologiei informației – și aici statul ar putea ajuta în consolidarea încrederii, dacă, evident, ar și avea ceva sisteme funcționale. Pe de altă parte, când cetățeanul vede că este executat silit în 2020 pentru o amendă plătită deja în 2011, fără avertizare, fără verificări, pur și simplu, printr-o notificare, evident că va fi tentat să obțină hârtia ca să poată dovedi și într-o viață viitoare, că a plătit într-adevăr. Statul funcționează foarte prost, într-o multitudine de aspecte, iar bruma de digitalizare care s-a reușit in România, majoritar în domeniul privat, este exclusiv meritul societății, nu al administrației. Puținul care funcționează cu biți, este împins înainte de entuziaști din mediul privat și flori rare din zona publică, care, din păcate, dispar repede, înghițite de tagma birocraților”, transmite acesta.

Realizarea extinderii globale a Connections în contextul pandemiei

Bogdan Florea a discutat și despre planurile de extindere globală ale Connections în contextul pandemiei și veniturile estimate pentru 2020.

„Pe de o parte, în IT, multe operațiuni pot fi realizate remote, atât în faza de inițiere a proiectelor, cât și în implementare. Pe de altă parte, atunci când vorbim de clienți noi, cu precădere de companii mari, cu atât mai mult dacă sunt din alte geografii, cu diferențe culturale și lingvistice mai mari sau mai mici, devine dificil să intrăm în legătură cu ei și să pornim proiecte noi. Mobilitatea redusă afectează proiectele noi. Încercăm să scalăm pe bază de clienți existenți și să folosim modelul recomandărilor care creează o rețea de încredere care, în unele cazuri, poate compensa lipsa întâlnirilor directe”, a transmis Bogdan Florea.

Legat de veniturile estimate pentru 2020, CEO-ul Connections a spus următorul lucru:

„Veniturile estimate pentru 2020 sunt într-o ușoară creștere, undeva spre 7.5 mil USD. Creșterea se datorează, în mare parte, veniturilor recurente și proiectelor derulate cu clienți deja existenți”

Roboții, o metodă mai bună de management a crizei sanitare

Connections sunt cei care au reușit să creeze robotul SAM (Subscriptions Assistant Manager). Potrivit celor spuse de Bogdan Florea pentru Capital, „robotul SAM ajută la managementul administrativ al pacienților într-o clinică medicală”. Când a fost întrebat dacă SAM poate da „o mână de ajutor” în actual context de pandemie, fondatorul Connections a spus că „nu este neapărat axat pe contextual COVID-19.”

Totuși, Bogdan Florea a subliniat un lucru interesant. Potrivit acestuia, „există însă alte produse/platforme concept care ar putea ajuta la un management mai bun al crizei sanitare: prediagnoza simptomatică COVID-19, monitorizarea automată a carantinaților, procesarea automată a formularelor pacienților COVID-19. Aceste instrumente ar genera rapoarte utile în timp real și ar economisi eforturi logistice relativ mari din partea autorităților”.

Despre Connections

Connections este lider pe piața de digital transformation din România, având 300 de angajați, birouri în Bulgaria, Serbia și planuri de extindere la nivel global. Compania este specializată în Intelligent Automation, IT Infrastructure Support, Digital Business Process Management și Software Development On Demand.

Clienții Connections sunt companii globale și companii medii românești din industrii precum Banking, FMCG, Oil & Gas, Telecom și Retail. Începând cu luna iulie 2018 Connections a semnat un parteneriat cu UiPath, platforma de Enterprise Robotic Process Automation (RPA) cu cel mai rapid grad de adopție la nivel mondial, alături de care a implementat deja cu succes procese de automatizare robotizată în industrii cheie.

Totodată Connections a investit peste 200.000 euro în dezvoltarea unei platforme fintech de open banking menită să integreze API-urile puse la dispoziție de băncile din România, odată cu aplicarea directivei Revised Payment Service Directive (PSD2), care obligă băncile să dea acces la informații privind conturile bancare de plăți accesibile online, unor terțe părți care își pot dezvolta servicii de informații, plăți și alte servicii financiare către clienții băncilor. Connections a încheiat anul 2019 cu o cifră de afaceri de 7 mil USD.