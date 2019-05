Viorica Dăncilă s-a debarasat de personaje toxice precum Codrin Ștefănescu sau Darius Vâlcov și încearcă să scoată în față nume noi, cu care să pornească un proces de reconstrucție.

În acest sens, propunerea pentru funcția de ministru al Fondurilor Europene este Roxana Mînzatu, specializata in atragerea de fonduri nerambursabile UE si din alte surse.

„Nominalizarea pe care am primit-o ieri de la colegii din PSD pentru funcția de ministru al Fondurilor Europene reprezintă o imensă onoare. Primirea mandatului va reprezenta o imensă responsabilitate, din două motive majore. Ca finanțator al majorității politicilor publice derulate de Guvern, Ministerul Fondurilor Europene reprezintă o instituție cheie pentru România. Este institutia de la care românii așteaptă să aducă banii europeni acasă. De buna functionare a acestui minister, împreună cu celelalte ministere și instituții care au responsabilități în atragerea fondurilor europene, depinde performanța economiei țării și a serviciilor publice oferite românilor. Foarte important, nominalizarea vine într-un moment greu pentru Partidul Social Democrat, după semnalul puternic pe care românii l-au transmis prin vot. În numele milioanelor de votanti pe care PSD îi are, partidul trebuie acum să demonstreze că întelege nemulțumirea românilor și că poate să își recalibreze comportamentul. Am acceptat nominalizarea din partea colegilor mei cu încrederea că în PSD putem recalibra modul în care deciziile și politicile noastre răspund nevoilor românilor din toate generațiile și profesiile,” a declarat Roxana Mînzatu, pe pagina sa de Faceook.

În vârstă de 39 de ani, Roxana Mînzatu se află la primul mandat de deputat, aleasă în Brașov. În interiorul Partidului Social Democrat, a ocupat funcția de coordonator al departamentului de Fonduri Europene, recent activat in cadrul Consiliului National.

De altfel, unul dintre principalele motive pentru care PSD a propus-o în funcția de ministru al Fondurilor Europene pe Roxana Mînzatu este tocmai profilul de tehnocrat pe care și l-a creat de-a lungul timpului, nefiind o figură centrală în PSD dar totuși remarcându-se cu rezultate pozitive și cu o experiență profesională bogată în domeniu.

Încă din 2004, a activat în poziția de Consilier de integrare, în cadrul Ministerului de Integrării Europene. Ulterior, a lucrat în diferite instituții si organizatii private din poziția de formator, expert accesare fonduri europene sau manager de proiect.

În anul 2015, a ocupat funcția de secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene, ulterior activând în poziția de președinte al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice. Din decembrie 2016, este deputat de Brașov în Parlamentul României.

Roxana Mînzatu este de asemenea unul dintre parlamentarii activi ai social-democraților, cu 63 de luări de cuvânt în 44 de ședințe, precum și 81 de propuneri legsilative inițiate, dintre care 24 au devenit legi.

Printre principalele proiecte legislative in care s-a implicat se numără cele care au venit în sprijinul populației active, precum Legea privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – prin amendamente dedicate salarizarii din fonduri europene sau creșterea salariului minim în domeniul construcțiilor, fiind unul dintre principalii promotori ai acesteia din urma, in parteneriat cu angajatorii din constructii. De asemenea, a promovat în Parlament amendamente la Legea adopției si la legile vizand programul de finantare guvernamentala StartUp Nation, al carui promotor a fost inca din campania electorala a PSD din 2016.

Te-ar putea interesa și: