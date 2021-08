One United Properties înregistrează o cifră de afaceri record de 434 milioane de lei în primele șase luni ale anului 2021, în creștere cu 96% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Compania, care s-a listat pe piața principală a Bursei de Valori București în iulie 2021, a raportat o majorare a profitului net de până la 147,5 milioane de lei, cu 267% în plus față de primul semestru din 2020.

Veniturile din dezvoltarea și vânzarea de proprietăți rezidențiale au crescut cu 51% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 332,8 milioane de lei. Venitul net din vânzările de proprietăți rezidențiale a evoluat în linie cu încasările, înregistrând o creștere de 46%, până la 108,1 milioane lei. Prin urmare, marja netă din vânzările de proprietăți rezidențiale a fost de 32,5% în primele șase luni din 2021. Veniturile din dezvoltarea clădirilor de birouri s-au ridicat la 88,4 milioane de lei, impactul principal fiind generat de dezvoltările One Tower și One Cotroceni Park.

„Prin IPO-ul finalizat în iulie 2021, afacerea noastră a intrat într-o etapă de maturitate, dar performanța pe care o prezentăm astăzi arată că, în cazul One United Properties, această maturitate nu vine în detrimentul creșterii noastre accelerate. De la achiziționarea terenului pentru One Lake Club și One High District, demararea lucrărilor de construcție pentru componenta rezidențială a One Cotroceni Park, până la finalizarea One Floreasca City și Neo Mamaia, prima jumătate a anului 2021 a marcat multiple repere pentru One United Properties.

Performanța excepțională a echipei noastre este o confirmare pentru toți acționarii companiei că suntem hotărâți să ne menținem poziția de lider de piață în dezvoltările rezidențiale și mixte premium,” a adăugat Andrei Diaconescu, cofondator One United Properties.