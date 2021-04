Ciclismul din România este în paragină! S-au pregătit ca niciodată, pentru nimic

Alexandru Ciocan a scris miercuri, 14 aprilie, despre situația în care se află Federația Română de Ciclism. Conform celor scrise pe propria pagină de socializare, FRC se află într-un blocaj.

„One month later cum ar spune filmele americane. Sau “Mostenirea Familiei Guldenberg” cum ar spune cele nemtesti. Partea cea mai dureroasa este ca ciclistilor nimeni nu le va mai da anul acesta inapoi. Si nici antrenorilor. Si nici cluburilor care investesc. Multi s-au pregatit ca niciodata in iarna, ambitionati enorm de rezultatele lui Vlad Dascalu, Grosu Eduard Michael, Serghei Tvetcov, Daniel Crista, Szabó Norbert sau Emil Dima!”, a scris Alex Ciocan pe Facebook.

Cum arată situația FRC la o lună după alegerile legale?

„Si acum se intreaba: “pentru ce?” Este trist si stupid. Cum arata situatia FRC la o luna dupa alegerile legale, care nu ar fi trebuit sa zdruncine lumea ciclismului, daca ar fi existat bun simt!

1. După alegerile din data de 13.03.2021, fără ca cineva să depună o documentație la MTS, la sediul FRC a fost adusă o Hotărâre de Suspendare a deciziilor Adunarii Generale. (FRC a solicitat 4 ani la rând un aviz fără să i se răspundă iar acum primim o hotărâre de suspendare pentru niște documente pe care MTS nici nu le avea).

Motivul suspendarii? Se invoca treburile ramase nerezolvate din ultimii 4 ani. Cine a fost presedinte in ultimii 8 ani? Cine stie sa ridice mana ….

2. Demisie Secretar General

In data de 29.03.2021, Secretarul General si candidat la functia de presedinte la adunarea mentionata, și-a dat demisia, invocând că nu și-a primit salariul. Pe scurt: se cerea efectuarea unei plati care sa contina salariile si anumite contracte despre care Consiliul de Administratie habar nu avea. Consiliul de Administratie a cerut atasarea acelor contracte, lucru care a fost refuzat. Nimeni nu-si doreste sa semneze plati din bani publici fara sa stie exact ce plateste.

3. Blocaj bancar

În urma demisiei Secretarului General, care nu s-a obosit sa predea nimic: gestiune, semnatura în banca, FRC se afla intr-un blocaj. Banca la care FRC are deschise conturile nu mai permite absolut nicio operatiune pana la rezolvarea problemelor interne: ca este abuz sau nu, banca nu este instanta judecatoreasca sa decida!

4. Sume de plată și notificare ANAF

La această dată am fost notificați de ANAF că FRC are datorii de aproximativ 800.000 de lei.

Primeste in același timp somații de la furnizori pentru plata unor sume restante care se ridică si ele la peste 250.000 de lei.

Plus salariile restante!

Impreună cu obligațiile salariale pentru anul 2021, Federația Romana de Ciclism are de plată ACUM o suma similara cu alocarea bugetară a Ministerului Tineretului și Sportului. Vorbim aici doar de datorii, sume pe care oricum nu avem cum să le acoperim din banii MTS.

Si apropos, coincidenta sau nu, bugetul FRC a fost micsorat cu 40% fata de 2020. In an olimpic. cu 2 sportivi calificati la Jocurile Olimpice si alti 2 la Jocurile Paralimpice. Impecabil.

Povestea este mai intortocheata, sunt mai multe detalii, acesta este doar un rezumat. Si un mic printscreen ca dovada. Cum, necum, vom iesi din acest marasm creat intentionat (parere personala). Atata timp cat mai exista oameni de bine, mai exista si speranta. Si vom face tot ce ne sta in putinta ca, pe viitor, astfel de situatii sa nu fie posibile! Ciclismul nu trebuie sa depinda de o singura persoana. So help me God! ca sa inchei in aceeasi tonalitate!”, a completat acesta în postarea respectivă.

