“Comportamentul turiștilor s-a schimbat substanțial în ultimii ani. Mulți, mai ales categoria familiilor cu copii, nu se simt confortabil să lase pe ultima sută de metri organizarea vacanței de vară, cea mai importantă în decursul unui an pentru români. De aceea, chiar de la începutul lunii septembrie, unii dintre ei întreabă deja în agenții despre ofertele pentru sejurul 2020. În felul acesta, nu doar că își securizează vacanța pentru anul următor, ci beneficiază și de avantajele unei achiziții timpurii, prin programul Early Booking: reduceri de până la 50% la pachetele turistice și plata în rate”, afirmă Cristian Pandel, director general Christian Tour.

Familiile cu copii sunt primele care se arată interesate de achiziția din timp a vacanței de vară, pentru că se documentează mai atent asupra facilităților și serviciile pentru cei mici pe care le au unitățile de cazare. Tocmai de aceea, multe dintre ele aleg ca destinație Antalya, unde resorturile includ piscine pentru copii, meniuri diversificate, locuri de joacă cu animatori.

Mai mult decât atât, cei care achiziționează din timp o vacanță, prin programul Early Booking, pot alege dintr-o gamă variată de hoteluri. “În oferta agenției Christian Tour, sunt aproximativ 200 de hoteluri doar în Antalya, iar turiștii au ocazia să le compare din timp, să aleagă exact unitatea de cazare dorită și, cel mai important aspect, să găsească disponibilitate în oricare dintre acestea”, menționează Adriana Irimia, charter reservation manager.

În plus, tarifele pentru cei care achiziționează o vacanță în Antalya în această perioadă sunt cu până la 45% mai mici prin programul Early Booking, la care se adaugă un extra-discount al agenției de până la 270 euro/cameră. De exemplu, un sejur de 7 nopți de cazare la un hotel de 4 stele în regim all inclusive costă de la 244 de euro de persoană (+ 95 euro taxe aeroport), pachetul incluzând și transport cu avion charter, transfer de la aeroport la hotel și asistență turistică. La un hotel de cinci stele ultra all inclusive, un sejur în aceleași condiții ca mai sus costă 315 euro de persoană (+ 95 euro taxe aeroport).

“În sezonul 2019, clasamentul destinațiilor alese de turiștii care au plecat în vacanță cu charterele Christian Tour a fost condus de Antalya, cu peste 45.000 de turiști, urmată de Grecia și Egipt. Estimăm că și în 2020, Antalya va fi destinația preferată de turiștii români”, subliniază Cristian Pandel.

În sezonul estival 2020, Christian Tour va opera zboruri charter către Antalya cu plecare de pe zece aeroporturi din țară, respectiv: București, Cluj-Napoca, Timișoara, Arad, Oradea, Iași, Bacău, Craiova, Baia Mare și Târgu Mureș.

Numărul total de zboruri în regim charter operate anul viitor de agenția de turism va fi de 48 de curse pe săptămână către destinații din Grecia (Creta-Heraklion, Creta-Chania, Zakynthos, Rhodos, Preveza), Turcia (Antalya, Bodrum), Egipt (Hurghada), Tunisia, Spania (Tenerife, Mallorca). O destinație nouă în oferta Christian Tour este Cipru de Nord, introdusă ca urmare a solicitărilor venite din partea turiștilor. Totodată, agenția a lansat și pachetele cu transport cu autocarul către destinațiile Zakynthos, Corfu, Lefkada, Parga, Thassos, Riviera Olimpului, Halkidiki și Kusadasi (Turcia).

Agenția Christian Tour a fost înființată în 1997 și este deținută de Cristian Pandel. Compania este prezentă atât în țară, prin cele aproape 50 de sedii proprii și francize, cât și în străinătate, în Republica Moldova, Serbia, Polonia, Grecia, Turcia, Spania și SUA. În 2018, turoperatorul a avut vânzări de 85 de milioane de euro, iar la începutul acestui an, Christian Tour a majorat polița de asigurare la 5 milioane de euro.

