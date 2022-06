China se confruntă cu un deficit de finanțare de peste 800 de miliarde de dolari

Guvernul chinez se confruntă cu un deficit tot mai mare de lichidități, spun analiștii, care preconizează o creștere a datoriilor pentru a umple golul.

„Ultimul val de Omicron și blocajele generalizate în vigoare de la jumătatea lunii martie au dus la o contracție bruscă a veniturilor guvernamentale, inclusiv a veniturilor din vânzarea de terenuri”, au declarat Ting Lu, economist șef pentru China la Nomura, și o echipă într-un raport de săptămâna trecută.

Aceștia estimează un deficit de finanțare de aproximativ 6 trilioane de yuan, echivalentul a 895,52 miliarde de dolari. Veniturile au scăzut cu 2.500 de miliarde de yuani din cauza rambursărilor de taxe şi a producţiei economice mai slabe. Alte 3.500 de miliarde de yuani s-au pierdut din veniturile din vânzările de terenuri pierdute.

„O mare parte din „măsurile de stimulare” care vor veni, fie că este vorba de obligațiuni guvernamentale speciale sau de împrumuturi suplimentare din partea băncilor de politică monetară, vor fi folosite doar pentru a umple acest deficit de finanțare”, au declarat analiștii de la Nomura.

Golul va fi greu de acoperit

Se așteaptă ca această cifră de 3,5 trilioane de yuani să fie greu de acoperit, în timp ce analiștii enumerat mai multe măsuri, printre care se numără utilizarea depozitelor fiscale și creșterea împrumuturilor. Acestea ar putea fi folosite pentru a acoperi deficitul, scrie CNBC.

Datele economice pentru luna aprilie au arătat o creștere economică mai slabă, în condițiile în care controalele COVID și-au pus amprenta. Premierul Li Keqiang a declarat săptămâna trecută, în timpul unei reuniuni rare la nivel național, că dificultățile sunt mai mari decât în 2020 din perspectiva anumitor privințe.

Vânzările de terenuri sunt o sursă semnificativă de venituri ale autorităților locale, însă acestea au scăzut chiar înainte de ultimul focar de coronavirus. Acest lucru s-a întâmplat din cauza măsurilor dure luate de Beijing pentru a tempera dependența extrem de ridicată a dezvoltatorilor imobiliari de datorii. Pe de altă parte, și guvernele locale trebuie să pună în aplicare reducerile și rambursările de taxe pe care guvernul de la Beijing le-a anunțat, cu scopul de a sprijini creșterea economică.

Chiar dacă banca japoneze și analiștii de la alte firme nu au venit cu cifre concrete referitoare la cât de mult ar putea fi nevoie de o datorie suplimentară, aceștia au precizat că există o presiune ridicată pentru majorare, ceea ce implică un sprijin mai mare din partea datoriei.

Opt regiuni au înregistrat scăderi importante

Excluzând reducerile și rambursările de taxe, Ministerul Finanțelor a declarat că veniturile fiscale locale au crescut cu 5,4% în primele patru luni ale anului față de anul trecut. Opt din cele 31 de regiuni la nivel de provincie din China au înregistrat o scădere a veniturilor fiscale în această perioadă, a mai informat ministerul chinez al Finanțelor, deși nu a dorit să le numească.

Wind Information a venit cu date incomplete pentru această perioadă, ele arătând că regiunile Qinghai, Shandong, Liaoning, Hebei, Guizhou, Hubei, Hunan și Tianjin au înregistrat scăderi de la an la an în veniturile fiscale pentru primele patru luni ale anului. Dintre acestea, cel mai rău stă regiunea Tianjin, cea care a înregistrat o scădere de 27 de procente.

Este „important de observat că declinul veniturilor fiscale nu s-a produs doar în orașele aflate sub izolare”, a declarat Zhiwei Zhang, președinte și economist șef al Pinpoint Asset Management.

„Multe orașe fără focare Omicron au avut de asemenea de suferit, deoarece economiile lor sunt legate de cele aflate în prezent sub izolare”, a declarat Zhang într-un e-mail la mijlocul lunii mai. „Costurile economice nu se limitează la un număr mic de orașe, este o problemă națională”.

Shenzhen vede o scădere a veniturilor fiscale

Începând cu luna martie, China continentală a încercat să controleze cel mai grav focar de gripă din ultimii doi ani, prin ordine de ședere în case și restricții de călătorie în multe părți ale țării, în special în Shanghai și în regiunea înconjurătoare.

Deși datele financiare nu sunt disponibile cu ușurință pentru multe orașe chineze, centrul tehnologic din sudul Chinei, Shenzhen, a publicat cifre care arată o scădere de 44% de la un an la altul a veniturilor fiscale în aprilie, până la 25,53 miliarde de yuani. Aceasta a urmat unui declin de 7% de la an la an în martie, la 22,95 miliarde de yuani.

„Administrațiile locale se confruntă cu o presiune fiscală tot mai mare. Cheltuielile lor sunt în creștere, dar veniturile scad”, a declarat Zhang. „Vânzările de terenuri sunt și ele în scădere drastică. Cred că guvernul central ar putea fi nevoit să revizuiască bugetul fiscal și să emită mai multe datorii pentru a ajuta guvernele locale.”

În martie, Beijingul a anunțat deja o creștere a transferului de fonduri de la administrația centrală la cea locală. Când a fost întrebat în luna mai dacă acest lucru va fi extins, Ministerul de Finanțe a precizat că o parte din fondurile pentru anul viitor vor fi transferate din timp pentru a ajuta guvernele locale cu rambursările de taxe și reducerile din acest an.