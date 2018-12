S-a aflat! Cât cheltuie un străin în România și ce trebuie să facă țara noastră pentru a atrage de 10 ori mai mulți turiști

Ultimele date oferite de INS confirmă în mod oficial dezvoltarea turismului din perspectiva încasărilor şi a numărului de turişti străini care au vizitat ţara noastră.

Astfel, în acest an, turiştii străini au cheltuit în România cu 120 de milioane euro în plus faţă de anul trecut. În medie, turistul străin care a vizitat în acest an ţara noastră a cheltuit cu 50 de euro mai mult decât în urmă cu un an.

În total, turiştii străini au cheltuit aproximativ 1,1 miliarde de euro, ceea ce înseamnă încasări mai mari cu aproximativ 120 milioane de euro pentru industria românească.

Însă România are potenţialul de a primi de 10 ori mai mulţi turişti străini. O spune Gheorghe Fodoreanu, preşedinte Invitation Romania. Însă pentru ca acest lucru să se întâmple, e nevoie de câteva investiţii atent direcţionate.

„În primul rând, România are nevoie să-şi crească oferta globală a turismului balneoclimateric, precum şi ofertele în ceea ce priveşte litoralul şi turismul montan. De asemenea, avem nevoie de evenimente locale şi naţionale care să fie propuse mediilor economice, culturale, sportive şi politice. Spre exemplu, am putea exploata unele tematici unice în Europa precum: Castelul Bran si legenda lui Dracula, Delta Dunarii, potentialul rural al Romaniei, Transilvania si rolul Printului Charles ca ambasador turistic al Romaniei, cele 209 castele şi cei 1.060 de kilometri ai fluviului Dunărea care trec pe teritoriul nostru,” a declarat Gheorghe Fodoreanu, potrivit Pe-plus.ro.