CGS: Peste 20% dintre noii angajați, recrutați prin procese automatizate

„În cadul CGS, atât local, cât și global, suntem în permanentă căutare de soluții pentru a aduce inovația în toate procesele noastre. Tocmai din acest motiv, recrutarea automatizată este tot mai mult folosită. La nivel autohton, astăzi cca. 20% dintre noii candidați participă în procesul de selecție în acest fel. Am demarat automatizarea procesului de recrutare pentru rolurile entry level disponibile în companie, exceptând cele care necesită o abordare diferită de cea standard, precum roluri de creație, management sau consultanță. Este important de menționat și faptul că ne orientăm tot mai mult către angajarea de personal pe poziții exclusiv remote, chiar și din zone unde nu avem birouri fizice, iar acest sistem de recrutare este de un real ajutor”, a declarat Vladimir Sterescu, Country Manager CGS România.

Acesta a subliniat, de asemenea, că recrutarea automatizată a dus la o scurtare a procesului cu aproximativ 50%, în timp ce feedback-ul oferit de candidați poate fi monitorizat în timp real, pentru fiecare etapă a recrutării. Astfel, în medie, întregul proces automatizat durează 1-2 zile comparativ cu 4-5 zile pentru cel standard.

De asemenea, unul dintre cele mai importante avantaje ale noului sistem de recrutare este faptul că acesta poate oferi mai multe detalii legate de un candidat, comparativ cu informațiile ce pot fi obținute dintr-un CV sau într-un interviu cu o durată limitată. Totodată, există și avantajul faptului că toți candidații completează procesul de aplicare de acasă, fără să resimtă presiunea unui interviu față în față, astfel încât caracterul și performanțele naturale ale acestora pot fi mai corect evaluate. Nu în ultimul rând, atuul major al selecției cu ajutorul unor tool-uri cu Artificial Intelligence (AI) este dat de faptul că aceasta acumulează informație pe măsură ce crește numărul de interacțiuni. Astfel, prin validările care se fac ulterior tot de către factorul uman, aceasta „învață” să selecteze profile cât mai apropiate de „candidatul ideal” căutat de companie.

„Atât pentru noi, cât și pentru candidat, marele câștig oferit de acest proces nu este doar timpul câștigat, ci și faptul că reușim să ne dăm seama mult mai bine în ce departament ar performa cel mai bine fiecare persoană interesată de un post în companie”, a subliniat Vladimir Sterescu.

Principalii pași pentru integrarea remote a angajaților în companie

Ultimul an și jumătate în care stilul de lucru remote a devenit o obișnuință, dar și noua strategie a companiei de recrutare a angajaților din zone în care nu dețin centre de contact, a adus cu sine și o schimbare în ceea ce privește procesul de incluziune în echipă a noilor colegi.

„Acesta începe chiar din momentul în care candidatul aplică la postul vacant și poate afla detalii despre companie. Mai apoi, odată ajuns în programul de selecție, acesta poate afla informații suplimentare oferite de către recruiter. Odată trecut de anumite etape ale interviului, automatizat sau nu, candidatul discută cu un manager din cadrul proiectului și primește detalii specifice despre job-ul propriu-zis. Atunci când este finalizată recrutarea, noul coleg primește toate informațiile necesare pentru a se integra cât mai ușor în echipă”, a specificat Vladimir Sterescu.

Procesul de onboarding este realizat 100% remote, noii angajați trecând printr-o serie de training-uri specifice, dar și prin sesiuni de coaching one on one în care accentul se pune pe dezvoltarea abilităților profesionale. Având în vedere natura remote a job-urilor oferite de CGS, noilor angajați li se pune la dispoziție un PC împreună cu perifericele necesare. De asemenea, află despre beneficiile de a fi angajat al companiei, despre evenimentele interne și activitățile ce se desfășoară în cadrul echipelor.

Când vine vorba de onboarding-ul noilor angajați în sistem remote, cea mai mare provocare o reprezintă lipsa interacțiunii față în față, lucru ce a determinat creșterea duratei alocată discuțiilor video cu nou veniții pentru o mai ușoară integrare.

„Integrarea noilor angajați în sistem remote se realizează într-un timp mai mare acum, deoarece aceștia au nevoie de o perioadă mai lungă pentru a se acomoda atât echipei, cât și valorilor companiei și jobului de zi cu zi”, a mai declarat reprezentantul companiei.

De asemenea, CGS România investește permanent în acțiuni pentru angajați, chiar și remote, pentru a depăși temerile acestora în ceeea ce privește echipa și stabilitatea jobului.

„Cum piața din România abia acum se deschide către poziții remote, mulți dintre angajați sau candidați se întreabă cât de stabilă este o astfel de poziție. Prin toate acțiunile pe care le realizăm, chiar de la prima interacțiune, ne străduim să le oferim o perspectivă cât mai clară asupra companiei și a posibilităților de evoluție în carieră. Acest lucru este un succes, fapt demonstrat și de creșterea procentului de retenție a noilor angajați”, a încheiat Sterescu.