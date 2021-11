Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor s-a reunit, luni, într-o şedinţă despre certificatul verde, aceasta fiind destinată depunerii de amendamente. Solicitarea respectivă a fost aprobată de Comitetul liderilor, iar plenul Camerei Deputaților nu s-a împotrivit ca şedinţa să aibă loc în paralel cu dezbaterile din plen.

Subiectul discutat în ședință a fost proiectul care prevede obligativitatea certificatului verde la locul de muncă de către angajații din anumite domenii publice și private de activitate. Proiect ce a fost respins de Senat la finalul lunii anterioare, pe 27 octombrie, iar Camera Deputaţilor este for legislativ decisional, potrivit agerpres.ro.

George Simion: „Nu poţi să suspenzi dreptul la muncă”

George Simion, liderul deputaților AUR, consideră că a fost încălcat regulamentul deoarece ședința respectivă s-a desfășurat în paralel cu plenul Camerei Deputaţilor.

„Este de-a dreptul ştiinţifico-fantastic ce s-a întâmplat aici. Nelu Tătaru a cerut să se convoace această şedinţă a Comisiei de sănătate paralel cu plenul, încălcând orice regulament al Camerei Deputaţilor şi tot el a suspendat-o pentru că nu avea cvorum şi că presiunea publică arată că trebuie să facă o lege temeinică, nu pe genunchi, încălcând Constituţia. Fiecare deputat ştie că această lege este neconstituţională, că nu poţi să suspenzi dreptul la muncă. (…) Sunt milioane de români care vor avea contractele de muncă suspendate şi din privat şi din mediul public, dacă aceasta lege se aplică. Nu este posibil aşa ceva. Azi, în Biroul permanent, frăţia celor care vor o dictatură medicală s-a activat”, a declarat George Simion.

Acesta a adăugat că AUR a pregătit amendamente pentru acest proiect prin care promovează „racordarea legislaţiei româneşti cu cea europeană”.

Proteste în timpul ședinței

„Noi propunem respectarea legilor europene.”, a explicat George Simion, care a protestat în timpul ședinței alături de alți membri ai grupului parlamentar AUR.

„Senatul nu a adoptat practic acest proiect. Ca lumea să fie bine informată, pot să vă spun că certificatul verde, în sine, este doar o aplicaţie de telefon utilizată la nivel european pentru libera circulaţie. Această aplicaţie are în spate trei modalităţi prin care se verifică ce se întâmplă cu acest cetăţean european – un pacient care a trecut prin boală şi dovedeşte acest lucru, un pacient care este testat şi un pacient care este vaccinat sunt cele trei variante prevăzute de certificatul verde. Pot să vă spun din start că nu vom fi de acord cu introducerea unor discriminări la nivel de principiu şi, personal, o spun ca medic şi ca medic specialist de sănătate publică, că nu voi fi de acord cu aceste discriminări, ca să fim foarte clari”, a spus Florin Buicu, vicepreşedinte al comisiei.

Acesta a solicitat să vadă amendamentele celorlalte grupuri parlamentare. „N-au fost depuse până în acest moment amendamente, în zilele următoare”, a răspuns, Nelu Tătaru, președintele comisiei.

Alexandru Rafila: „Am ajuns într-o situaţie limită”

Alexandru Rafila a menționat că restul statelor din Uniunea Europeană au încheiat discuțiile despre certificatul verde în vară, în timp ce România a „ ajuns într-o situaţie limită.”

„Se invocă urgenţa acestei legi. (…) Noi n-am făcut nimic în vară. Am favorizat prin lipsa de acţiune transmiterea bolii în comunitate şi am ajuns într-o situaţie limită. (…) Trebuie să găsim o soluţie care să nu fie discriminatorie, care să nu fie sub presiune, să fie aplicabilă şi care să nu facă rabat de la toate cele trei elemente care constituie acest certificat, care nu e verde, e un document electronic. (…) Sigur, nu ne putem situa în afara Uniunii Europene”, a spus Alexandru Rafila.

Cristina Dinu a afirmat că în ședința respetivă s-a încercat găsirea unor soluţii pentru combaterea crizei sanitare actuale.

„Niciunul dintre noi nu are nimic de ascuns, fiecare dintre noi încercăm să găsim soluţii de sănătate pentru o problemă majoră şi presiunea care se face în acest moment asupra noastră nu cred că este o soluţie. Evident că vom aştepta conform regulamentului pentru amendamente şi pentru dezbaterea lor data de 12 noiembrie. Noi n-am avut niciun moment în minte să nu respectăm regulamentul, dar niciodată nu am refuzat o discuţie mai ales pe un subiect care arde”, a explicat Cristina Dinu.

Nelu Tătaru a explicat că în timpul şedinţei nu se va lua nicio hotărâre finală, ci doar se va respecta o decizie a plenului.

„Noi vorbim aici de restricţionarea dreptului la muncă”

Sorin-Titus Muncaciu a afirmat că, în prezent, „există o mare anxietate în ceea ce priveşte acest certificat verde.”

„La nivelul societăţii există o mare anxietate în ceea ce priveşte acest certificat verde. Noi vorbim aici de restricţionarea dreptului la muncă. (…) Există o mare anxietate la nivel naţional, pentru că cei care au introdus această lege au pus în balanţă pe cei vaccinaţi şi pe cei nevaccinaţi. (…) Pe de altă parte, avem un protest permanent faţă de felul în care a fost gestionată pandemia. Aţi întors spatele medicinei tradiţionale, aţi întors spatele studierii şi aplicării unei medicaţii”, a susţinut Sorin-Titus Muncaciu.