Arta ceramicii este una veche, de mii de ani. Vedem peste tot în muzee expuse diverse obiecte confecționate din lut din diferite perioade ale timpului. După ce oamenii au descoperit că argila este un material disponibil din abundență și care se poate modela în obiecte folositoare care prin ardere deveneau solide, o adevărată industrie a luat naștere.

Cel mai vechi obiect din ceramică găsit este o statuetă a unei femei, denumită Venus din Dolní Věstonice. Conform estimărilor, ea datează din perioada 29.000 – 25.000 înaintea erei noastre.

Magda Huiculescu este absolventă a Universității Politehnice din București, specializarea Design Industrial și Produse Inovatoare. A urmat atât cursuri de licență, cât și de master. Așa cum a declarat ea într-un interviu pentru infofinanciar.ro, toată lumea este curioasă cum a făcut saltul de la absolvent de Politehnică la a confecționa produse de ceramică.

Pe când lucra la dizertație, Magda a trebuit să facă o cercetare de piață pe materiale de producție.

Asta pentru că „realizam atunci un ghiveci inteligent. Și când am căutat materialele necesare, printre ele era și ceramica. Și încet-încet am început să urmăresc pagini de ceramică, să mă uit la artiști din afară, apoi la cei de la noi și tot așa, până când mi-am dat seama că am făcut o pasiune din asta, fără să vreau”, a povestit Magda.

De la pasiune până la a-și deschide propria afacere nu a mai fost decât un pas. A aplicat pentru fonduri europene și a câștigat concursul. Și așa a luat naștere Mudly in Love.

Magda și partenerul său au obținut fonduri europene pentru a deschide atelierul de ceramică. Nu a urmat cursuri în acest sens și tot ce a învățat a învățat pe cont propriu.

„Totul a venit natural și am învățat destul de bine. Și acum, lucrând cu ceramică, înveți cumva în fiecare zi. Pentru că este un domeniu destul de complex, sunt și foarte multe laturi ale ceramicii și, practic, dacă vrei să faci anumite tipuri de produse, înveți din nou și din nou de la zero cum să faci acele lucruri. Dar nu, nu am făcut un curs, pur și simplu am exersat până când mi-a ieșit și tot așa”, a explicat Magda.