Potrivit ultimei sale declarații de avere din data de 21 decembrie 2016, Pop are un apartament în București de 70 metri pătrați pe numele soției sale, Alina Pop. În plus, acesta mai are o casă de 250 metri pătrați, moștenită de la bunici în Brașov. În plus, are un autoturism marca Volkswagen Golf dobândit în 2015 prin cumpărare.

Conturi la bănci

Georgian Pop are două conturi: un depozit bancar la CEC deschis între 1999 și 2008 în dolari/euro cu suma de 25.451 euro/10.051 dolari și un cont curent la Transilvania (fost Bancpost) deschis în perioada 2011 și 2107 în lei/euro cu suma de 33.735 ron/20.046 ron.

În plus, acesta are o restituire AEP conform prevederilor Legii 344/2006 într-un cont deschis la BCR în anul 2016, în lei, în valoare de 14.995 euro.

Venituri

Georgian Pop are venituri în valoare de 140.040 ron/an pentru funcția de deputat. La categoria venituri se poate observa faptul că Pop a scos-o pe soția sa din declarația de avere. Ultima dată când aceasta a fost menționată în declarația de avere a lui Pop a fost în declarația publicată pe 21 decembrie 2016. La vremea aceea, Alina Pop avea un salariu anual de 15.065 ron din partea Universității Creștine Dimitrie Cantemir plus Academia de Studii Economice plus alocația copiilor.

Te-ar putea interesa și: